Общественники Екатеринбурга требуют запретить спектакль на месте захоронений репрессированных: «Нельзя бегать по костям»

Часть спектакля показывается в лесополосе, где захоронены жертвы политических репрессий. Фото: Музей истории Екатеринбурга

Жертвами репрессий в Свердловске в советские годы стали порядка 20 тысяч человек. Большинство из этих людей захоронено в нескольких километрах от уральской столицы. Четверть века назад на месте массовых захоронений неравнодушные граждане начали создавать мемориальный комплекс. К 2001 году здесь появились мемориальные плиты с именами убитых...

Общественники считают, что на комплекс - не место для спектаклей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три года назад Музей истории Екатеринбурга поставил спектакль «Дело №39496», который показывают на территории Мемориала. В основу постановки легли события времен Большого террора о масштабных расстрелах на Урале. Зрители, среди которых есть ученики старших классов в возрасте от 16 лет, принимают участие в постановке. Об этом подробно написало издание Regnum.

Эта поставка в начале сентября 2021 года возмутила руководство Ассоциации жертв политических репрессий Свердловской области. Председатель Ассоциации Виктор Черкасов и Ветеран труда Лариса Строкач обратились к Главе Екатеринбурга Алексею Орлову и в прокуратуру с требованием запретить проведение спектакля на 12-м километре Московского тракта, где расположен Мемориал.

Спектакль идет уже четвертый год. Фото: Музей истории Екатеринбурга

- Вся эта площадь – могила, поэтому чувства людей надо понимать. Спектакль нужно проводить на чистой земле, а не бегать по костям. Там во время спектакля человека помещают в яму на двухметровую глубину. Человек, который играет роль палача, говорит: «я убил человека». Это травмирует детей. Еще один момент: они продают билеты. Это коммерция, - объяснил свою позицию «КП-Екатеринбург» Виктор Черкасов.

Обращение представителей Ассоциации жертв политических репрессий Свердловской области дошло до мэра города Алексея Орлова 7 сентября.

– Алексей Валерьевич дал поручение своему заместителю Екатерине Сибирцевой изучить этот непростой и многогранный вопрос, - говорит «КП» пресс-секретарь Главы Екатеринбурга Вадим Чернопенев. - Ближайшее мероприятие, запланированное на 11 сентября, он рекомендовал перенести на другую площадку. Нужно очень аккуратно и взвешенно разобраться в этой ситуации. Сейчас Алексею Орлову готовят информацию по этой постановке Музея истории Екатеринбурга. Ранее по этому спектаклю вопросов ни у кого не возникало. Отзывы были исключительно положительные.

Письмо направлено Главе Екатеринбурга. Фото: Facebook Сергея Каменского

По словам директора Музея истории Екатеринбурга Сергея Каменского, в предыдущие годы о спектакле были исключительно положительные отзывы.

- Для Главы города Алексея Орлова ситуация новая. Совершенно нормально, что он хочет понять, в чем дело. Это нормальная позиция – рассмотреть вопрос со всех сторон, потому что тема эта – острая. Простых проектов на такие темы не бывает. Они всегда вызывают резонанс, просто вопрос в том, чтобы это было в плоскости дискуссии, а не в форме каких-то кампаний против чего-то. Думаю, что сейчас в администрации материалы будут всестороннее изучены, какое-то решение принято, - озвучивает свою позицию Сергей Каменский.

Билеты на постановку продаются на сайте музея. Фото: скрин с сайта Музея истории Екатеринбурга

По словам Каменского, часть спектакля действительно проходит в лесу, где присутствуют захоронения. Но важно понимать, что это не спектакль в чистом виде.

- Эта такая осознанная прогулка. По кладбищам же проводят экскурсии для того, чтобы показать важность людей, которые там похоронены. В этом смысле это примерно такой же продукт, только с разными элементами – экскурсионными, театральными. Здесь нет костюмов и декораций. Это очень аккуратный жанр. Мы взяли 200 интервью у родственников репрессированных. Мы весь этот опыт через себя пропустили, для нас все эти люди как родные. Мы не можем ни по-человечески, ни профессионально себе позволить кого-то оскорбить, - заключает директор Музея истории Екатеринбурга.

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