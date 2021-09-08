Партия «Новые люди» готовит уральских наблюдателей к работе на выборах

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Если партия не выставляет наблюдателей, значит, ей не важна честность избирательного процесса, считает лидер московского отделения партии «Новые люди» Ярослав Самылин.

- Избирательное законодательство регулярно меняется, а каждый наблюдатель должен понимать свои права и обязанности, - подчеркнул он. – Новые люди намерены обеспечить защиту своих результатов. Когда вам говорят, что выиграть нельзя, что все предопределено, и власть никогда не отдаст победу новой политической силе – знайте, вас просто обманывают.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Но защищать свои права тоже надо уметь. Заметить нарушения и грамотно их зафиксировать надо так, чтобы при этом не нарушить границы законности. Именно поэтому партия организовала Всероссийский форум наблюдателей. Кроме двухсот делегатов, собравшихся в столице, в нем участвовали по видеосвязи представители более половины регионов страны.

- Важно, чтобы наблюдатели были не самоцелью, а средством обеспечения прозрачности, честности выборов. Чтобы они четко знали круг своих полномочий, не боялись их исполнять, но при этом и не превышали их. Поэтому важно обучить наблюдателей, очертить границы должного поведения, объяснить механику действий на избирательном участке, – считает сторонница партии Ирина Виноградова.

С ней согласна телеведущая Елена Летучая, открывшая форум:

- Я очень рада, что партия «Новые люди» проводит такие масштабные мероприятия. Прокачивает юридические, психологические и многие другие навыки наблюдателей. Большая дорога начинается с маленьких шагов. Работа каждого наблюдателя станет серьезным вкладом в легитимность и чистоту проведения выборов.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Партия «Новые люди» выдвигает в Госдуму как федеральный список, так и кандидатов по одномандатным округам. В федеральной части списка двое - лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Кандидаты от партии «Новые люди» баллотируются в заксобрания и городские советы во многих регионах страны.

Партия выставит на предстоящих выборах более двухсот кандидатов в депутаты Госдумы. В Свердловской области партия поборется за места в заксобрании и в думах шести городов.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

За ходом голосования в стране будут следить несколько десятков тысяч наблюдателей от Новых людей. В Свердловской области на избирательных участках будут присутствовать более 500 сторонников партии.