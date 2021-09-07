Появилось видео задержания в Екатеринбурге двух цыганок, которых осудили за «снятие порчи»

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Появилось видео задержания двух цыганок, которые под видом снятия порчи крали деньги и драгоценности у пожилых женщин в Екатеринбурге. Роликом поделилось городское УМВД.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Задержание 68-летней Раизе Стефановой и ее 48-летней дочери Людмилы прошло еще 25 октября 2019 года в коттедже на улице Краснокамской. Полиции помогал ОМОН Росгвардии.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Во время обыска силовики нашли крупную сумму денег в российских рублях и иностранной валюте. Также они обнаружили большое количество ювелирных украшений, сотовых телефонов и сим-карт.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Помимо этого, были изъяты медали времен Великой отечественной войны.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В гараже на территории коттеджа стояла машина Toyota Camry без номеров.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Еще в доме нашли набор париков разных цветов и рекламные объявления об услугах «целительницы».

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Также полицейские рассказали об одном из случаев мошенничества в июне 2019 года в Екатеринбурге по адресу Пехотинцев, 17. Две цыганки вошли в доверие пенсионерки 1941 года рождения. Они убедили ее, что на ней лежит «проклятье».

Мать Раизе изображала «ведунью», а ее дочь Людмила клиентку, которая случайно оказалась рядом. «Клиентка» нахваливала «целительницу» и просила слушать ее советы. Для убедительности злоумышленницы отправили пенсионерку в магазин за десятком яиц. Затем они подменили одно яйцо на испорченное и разбили его. Мошенницы показали пенсионерке черный желток, который якобы свидетельствовал о «порче».

После они убедили пенсионерку, что она должна отдать «ведунье» свои сбережения, чтобы снять «проклятье». Женщина доверилась преступницам и отдала им 900 тысяч рублей.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Ранее стало известно, что Раизе Стефанову и Людмилу Стефанову суд приговорил к 9 и 6 годам колонии общего режима. Мать и дочь занимались мошенничеством с июня 2012 года по октябрь 2019 года. За это время они обманули 19 женщин и украли у них 8,6 миллиона рублей.

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