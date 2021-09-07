Уральский прокурор отказал кубанским следователям

Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Громкое дело о пропавшем сахарном поезде обрастает новыми подробностями. Оказывается, в октябре 2020 года уральская полиция предлагала передать уголовное дело в Краснодарский край. Логика проста: избавиться от лишней работы и обеспечить полноту и объективность расследования действий организованной преступной группы. Прокуратура Свердловской области сначала согласилась с предложением полицейских, но затем резко отменила свое решение. В результате, подозреваемых в хищении сахара будут судить в разных регионах по более мягким статьям.

В начале года, когда в России значительно подорожали продукты, СМИ написали о необычном преступлении на Урале. Там бесследно исчезли 5 тысяч тонн сахара из Краснодарского края. Объем похищенного товара составил примерно 60 железнодорожных вагонов. Журналисты стали сразу же проводить аналогии между пропажей и резким подорожанием сахар-песка, а также обнаружили ряд интересных деталей.

Во-первых, уральская полиция почти два месяца отказывалась возбуждать уголовное дело, несмотря на очевидность преступления. Расследование было начато только после личного вмешательства главы МВД Владимира Колокольцева, писали СМИ.

Во-вторых, выяснилось, что пропавший сахар был вывезен в Казахстан, откуда его перепродали в Китай. В-третьих, оказалось, что на Урале и Кубани действовала самая настоящая преступная группа, которая годами сбывала сахар по криминальным схемам.

Именно поэтому делом параллельно занимались сыщики Кубани и Урала. Как говорится в материалах расследования, во главе преступной группы находился рядовой менеджер кубанского сахарного завода Александр Бирюков, постоянно проживающий в Краснодарском крае. В 2011 году он создал ряд подставных фирм, которым продавал сахар по сниженной цене. Одной из таких фирм было ООО «Гелиос» в Екатеринбурге, которому Бирюков и отправил 5 тысяч тонн сахара. Главным обвиняемым по этому делу является директор «Гелиоса» Юлия Глякина и ее заместитель Игорь Катаев, ранее отсидевший 6 лет за убийство.

При обыске в домах Бирюкова, Катаева и Глякиной следователи нашли переписку между ними, где обвиняемые обсуждали нюансы преступных схем по продаже сахара. Казалось бы – вот состав преступления, вот обвиняемые, вот доказательства преступного сговора. Налицо все признаки преступного сообщества, в простонародье называемого шайкой!

Однако прокуратура вопреки здравому смыслу отказалась объединять кубанское и уральское расследования в одно дело.

В октябре 2020 года уральская полиция попросила региональную прокуратуру объединить два дела и передать их сыщикам Краснодарского края. Мотивировка была простая: обеспечить законность, а также полноту и объективность расследования преступления. Первый заместитель прокурора Свердловской области В. Маленьких согласился с доводами земляков-полицейских и постановил передать уголовное дело на Кубань. Но через неделю его начальник, прокурор Свердловской области С. Охлопков, неожиданно отменил это решение.

Решение главы свердловской прокуратуры привело к тому, что действия обвиняемых квалифицировали по статьям, не связанным с организацией преступного сообщества. Так, Глякину и Катаева будут судить за растрату и легализацию денежных средств. А Бирюкова, который придумал и организовал схему хищений, привлекут к ответственности за коммерческий подкуп, подделку документов, злоупотребление полномочиями и мошенничество.

Между тем, полиции не удалось найти ни похищенный сахар, ни вырученные за его продажу деньги. Сумма ущерба составила почти 70 млн рублей. По одной из версий, сахар был продан в Казахстан, откуда его перепродали в Китай. За это время в России его цена выросла почти на 60 процентов, бывший прокурор Свердловской области Сергей Охлопков неожиданно ушел в отставку.