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Общество6 сентября 2021 16:13

Прямая линия с Евгением Куйвашевым 6 сентября 2021: онлайн-трансляция

Прямая линия губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 6 сентября 2021: онлайн-трансляция
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Евгений Куйвашев отвечает на вопросы уральцев

Евгений Куйвашев отвечает на вопросы уральцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 сентября 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проводит первую в своей должности прямую линию, в рамках которой отвечает на самые актуальные вопросы, волнующие жителей региона.

Один из первых вопросов касается целесообразности проведения в Екатеринбурге знаковых международных событий, таких как «Иннопром» и Унаверсиада. Евгений Куйвашев рассказал, зачем Свердловской области нужны эти мероприятия.

«КП-Екатеринбург» ведет онлайн-трансляцию прямой линии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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Прямая линия с Евгением Куйвашевым
Прямая линия с Евгением Куйвашевым
6 сентября в 18:00 Евгений Куйвашев проводит прямую линию
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