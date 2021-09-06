Прямая линия с Евгением Куйвашевым 6 сентября 2021: онлайн-трансляция

Евгений Куйвашев отвечает на вопросы уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 сентября 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проводит первую в своей должности прямую линию, в рамках которой отвечает на самые актуальные вопросы, волнующие жителей региона.

Один из первых вопросов касается целесообразности проведения в Екатеринбурге знаковых международных событий, таких как «Иннопром» и Унаверсиада. Евгений Куйвашев рассказал, зачем Свердловской области нужны эти мероприятия.

«КП-Екатеринбург» ведет онлайн-трансляцию прямой линии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.