В День знаний Евгений Куйвашев встретился с 11-классниками Асбеста

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев встретился с будущими выпускниками, чтобы обсудить, какие профессии им выбрать, за каких специалистов борются предприятия и что лучше: стать бизнесменом или учителем.

Уральские школы в День знаний открылись в обычном режиме благодаря соблюдению эпидемиологических требований. От торжественных линеек решили отказаться, но классные часы прошли везде. На один из них приехал Евгений Куйвашев — в среднюю школу №18 поселка Белокаменный в Асбесте.

- В школы Свердловской области пошли более 532 тысяч детей, на 14 тысяч больше, чем в прошлом году. До 2030 года прирастём на 50 тысяч человек. Радуемся сегодня за первоклашек, их почти 60 тысяч, с надеждой смотрим на будущих выпускников – более 20 тысяч 11-классников должны закончить школу. Мы ждём их в наших вузах и техникумах. А через 4-5 лет – квалифицированными специалистами в больницах, в школах, на предприятиях, — отметил губернатор.

Он провёл импровизированный опрос среди будущих выпускников. Оказалось, что гуманитарные специальности готовы выбрать только пара человек, остальные — технические профессии. А одна из учениц рассказала, что уже сейчас думает организовать бизнес в сфере медицины.

- Может, и ещё кто-то примет решение стать предпринимателем. В регионе для этого есть все возможности. Момент у вас сейчас самый ответственный. Должен сказать, что у меня самого сын в этом году поступил в вуз, и я хорошо знаю, как сложно велась подготовка. Поэтому пора выбирать специальность и готовиться. Сегодня в Свердловской области дичайшая конкуренция между предприятиями, которые борются за квалифицированных специалистов. Уверен, и вы, отучившись, ими станете, — сказал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что даже руководя крупным индустриальным регионом, сохранил уверенность в том что главный человек в профориентации и в жизни для каждого — это учитель.