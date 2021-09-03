«Хотел изуродовать»: подробности истории, где уральский Отелло откусил возлюбленной нос и покончил с собой в полиции

Ревнивец хотел сделать так, чтобы на его избранницу не смотрели другие мужчины. Фото: соцсети

В городе Серов, расположенном на севере Свердловской области, разыгралась любовная драма, закончившаяся трагедией. 29-летний Игорь откусил своей возлюбленной нос, а затем, находясь в полиции, покончил с собой.

«Комсомолка» узнала, как любовная история привела к грустному финалу.

«ТЯНУЛО К ПЛОХИМ ПАРНЯМ»

- Ее всегда тянуло к плохим парням, - в один голос говорят «КП»-Екатеринбург подруги 34-летней Земфиры (имя изменено. – Прим. Ред.).

Первым мужем 34-летней красавицы был Руслан (имя изменено. – Прим. Ред.), имевший несколько судимостей. От него Земфира родила двух детей. Но потом пара разошлась, и женщина нашла себе другого мужчину.

Новым избранником красавицы стал Игорь, также имевший криминальный опыт. Он был судим за кражи, грабеж, угон и уклонение от административного надзора. Из колонии в Краснотурьинске мужчина освободился около двух лет назад.

- Она всегда делает то, что хочет, и родственники никак не могут на нее повлиять. По поводу денег она никогда не «заморачивалась». Дом, квартира, машина, родственники все купят, семья очень обеспеченная, - делится на условиях анонимности одна из подруг Земфиры.

Красавица работает мастером по наращиванию ногтей. Фото: соцсети

Женщина работает мастером по наращиванию ногтей. Впрочем, по словам подруг, для нее это скорее хобби, а не способ заработка.

РЕВНОВАЛ К БЫВШЕМУ МУЖУ

Между Земфирой и Игорем были постоянные скандалы. Он сильно ревновал сожительницу к бывшему мужу. Земфира после развода не стала менять фамилию на девичью и активно общалась с Русланом. Из-за этого Игорь приходил в ярость и поднимал на красавицу руку. По словам подруг Земфиры, ревнивец делал это даже тогда, когда женщина забеременела.

- Довела она парня, - делится с «КП» друг Игоря. – Крутила хвостом, вот он и психовал, лупил ее. Она жаловалась Руслану, тот приезжал на разборки, происходили драки.

Постоянные ссоры не кончились даже после того как Земфира родила Игорю сына.

По словам подруг, недавно в очередном порыве ревности Игорь разбил новенький Opel, который недавно купила Земфира.

«ХОТЕЛ, ЧТОБЫ НА НЕЕ НЕ СМОТРЕЛИ ДРУГИЕ МУЖЧИНЫ»

К сожалению, этим дело не кончилось. 28 августа пара гуляла в серовском кафе «Каспий». В очередном приступе ревности Игорь решил изуродовать лицо красавицы, он схватил возлюбленную и откусил ей нос.

Теперь Земфиру ждет дорогостоящая пластика лица. Фото: соцсети

- Хотел ее изуродовать, чтобы на нее не смотрели другие мужики, - объясняет причины выходки друг Игоря.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на мужчину завели уголовное дело по первой части статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). 30 августа суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В тот же день Игорь совершил суицид. В СК рассказали, что пока сомневаться в том, что это было самоубийство, не приходится.

Игорь проходил подозреваемым по делу о краже денег с банковской карты. Фото: соцсети

- Она сильно переживает, понимает, что все случилось из-за нее, - делится подруга Земфиры. – По поводу внешности она, видимо, тоже сильно не переживает, так как ушла из больницы. Понимает, что родственники оплатят ей операцию.

Как рассказал «КП» один из друзей погибшего, Игорь также проходил подозреваемым по делу о краже денег с банковской карты.

- Думаю, понимал, что посадят, а снова в тюрьму ему не хотелось, вот и решился на это, - отметил собеседник.

Связаться с Земфирой «Комсомолке» не удалось. Ее телефон оказался выключен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любовный треугольник обернулся смертью: раскрыты подробности жесткого убийства в Екатеринбурге. Уроженцу Молдавии Илье Бахмутяну грозит до 15 лет лишения свободы (подробнее)