На Урале ревнивец откусил нос своей возлюбленной

В прошлом мужчина уже был судим. В криминальных кругах он был известен под кличкой Шарфик Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Серове мужчина откусил нос своей возлюбленной, а позже, находясь в изоляторе, покончил с собой. Все произошло в конце августа.

- Находясь в увеселительном заведении со своей спутницей жизни, мужчина приревновал ее и откусил нос, - рассказывает "КП" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ревнивца задержала полиция. На него завели уголовное дело по первой части статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). 28 августа его поместили в изолятор временного содержания территориального ОВД. 30 августа Серовский районный суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он должен был пробыть до 27 октября включительно.

- Тело мужчины сотрудники полиции обнаружили при подаче пищи. В специальном помещении он содержался один. Ранее этот человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж, угон и уклонение от административного надзора. В определенных кругах он более известен по кличке «Шарфик». По данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное решение, в том числе дана оценка тому, насколько грамотно и оперативно действовал дежурный наряд, - рассказал полковник Горелых.

В СУ СКР по Свердловской области добавили, что проверкой произошедшего занимается Серовский межрайонный следственный отдел областного Следственного комитета.

- Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе назначенной судебно-медицинской экспертизы (согласно предварительным данным, признаков того, что смерть могла наступить в результате противоправных действий посторонних лиц, не имеется), - рассказали в СУ СКР.

Следователи провели осмотр места происшествия. Сотрудники СК опрашивают очевидцев инцидента и анализируют интересующую следствие служебную документацию, в том числе должностные инструкции сотрудников МВД, находившихся в отделе полиции.

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

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