Шаурму готовят во всех районах Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока жители Москвы и Санкт-Петербурга спорят шаурма или шаверма, жители Екатеринбурга с удовольствием едят и ту и другую, в основном называя ее шаурмой.

Публикуем адреса заведений, где купить шаурму в Екатеринбурге на месте или с доставкой.

У Аро

Адрес: ул. Декабристов 51\2 и Волгоградская 190 б\2

Время работы: круглосуточно

Шаурма в Екатеринбурге в Октябрьском и в Верх-Исетском районах. Есть возможность предварительного заказа по телефону. Стоимость шаурмы с курицей – 105 – 235 рублей, шаурмы со свининой – 110 – 250 рублей в зависимости от размера порции. Вегетарианская шаурма с красной фасолью стоит 95 рублей, шаурма по-армянски – 175 рублей, шаурма в пите — 160 рублей, со свининой – 170 рублей.

Eat and go

Адрес: ул. Уральская 61а, Шварца 17, Хохрякова 35 и Крауля 69/1

Время работы: круглосуточно

Шаурму в Екатеринбурге можно заказать по телефону и забрать уже в одном из киосков.

Классическая шаурма весом 550 граммов стоит 160 рублей, «царская» с таким же весом — 200 рублей, куриная – 100 рублей, вегетарианская – 110 рублей, в пите – 200 рублей.

Bakerkebab

Адрес: ул. Малышева, 132

Время работы: 10:30 – 23:00

Классическая шаурма в Екатеринбурге стоит 140 – 180 рублей в зависимости от размера, сырно-чесночная: 150 – 180 рублей, пармезанная: 155 – 195 рублей, грибная: 150 – 180 рублей, табаско: 155 – 195 рублей, вегетарианская: 125 – 165 рублей, беконарианская: 175 – 205 рублей, гавайская: 155 – 195 рублей, классическая фри: 155 – 195 рублей.

Как правило, предлагают шаурму с говядиной, с курицей и вегетарианскую Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кофе хочешь?

Адрес: проспект Ленина, 28

Время работы: 08:00 – 02:00

Средний чек на шаурму в Екатеринбурге – 200 рублей.

ДОСТАВКА

Шампурико

Адрес: ул. Краснолесья, 78, Павла Шаманова, 21а, Викулова, 43, Соболева, 5\1, Советская 41\1, Вильгельма де Геннина, 44, Крестинского, 27а, Белинского 218\3, Профсоюзная, 26\1

Время работы: 10:30 – 23:00

Можно купить шаурму в Екатеринбурге классическую, вегетарианскую, в сырном или чесночном лаваше. Цена: 149 рублей, 90 рублей, и по 149 рублей соответственно.

Порции от 260 до 450 граммов.

Доставка зависит от района. Минимальный заказ от 800 рублей.

Шаурму хочу

Доставка осуществляется через Delivery Club.

Шаурма в Екатеринбурге по-гречески с говядиной стоит 407 рублей\ с курицей – 308. Классическая шаурма с говядиной стоит 407 рублей \ с курицей – 308.

Президентская шаурма – 407 рублей\ с курицей – 385 рублей. Шаурма с фалафелем – 275 рублей, а шаурма с курицей «Цезарь» – 308 рублей.

Шаурма №1

Адрес: ул. Сулимова 42\1

Время работы: круглосуточно

Шаурма в Екатеринбурге с курицей стоит от 100 рублей: мини – 100 рублей, «царская» – 200 рублей, «двойное мясо» – 235 рублей.

«Богатырская» с курицей и говядиной (700 граммов) – 280 рублей.

Шаурма в Екатеринбурге с говядиной стоит от 150 рублей: мини – 150 рублей, «стандарт» – 230 рублей, «двойное мясо» – 300 рублей.

Овощную шаурму в Екатеринбурге можно купить за 55 рублей.

Лаваш

Адрес: пр. Космонавтов, 41

Время работы: 10:00 – 21:00

Доставка шаурмы в Екатеринбурге осуществляется при заказе от 500 рублей.

Купить шаурму в Екатеринбурге можно за 130 рублей: классическую, острую, барбекю и сырно-чесночную. Вегетарианская стоит 69 рублей.

Ай лав шаверма ЕКБ

Адрес: ул. Малышева, 127а

Время работы: круглосуточно

Можно заказать доставку шаурмы в Екатеринбурге с бесплатной доставкой при заказе от 200 рублей через «Яндекс.Еду».

Цена на шаурму в Екатеринбурге: куриная – 190 рублей, большая куриная (525 граммов) – 265 рублей, фирменная и цезарь – по 265 рублей.

Вегетарианская шаурма стоит 130 рублей, а шаурма со свининой – 230 – 399 рублей в зависимости от веса порции.

Точно сочно

Адрес: ул. Владимира Высоцкого, 50; 8 Марта, 145\5 и Ясная, 2\3

Время работы: круглосуточно

Шаурма в Екатеринбурге продается за 200 рублей (с курицей и ананасом), 210 рублей (острая с курицей и беконом).

Доставка осуществляется через «Яндекс. Еду» и Delivery Club.

Также по городу колесит фудтрак.