Фото: предоставлено пресс-службой УрФУ

ЕГЭ значительно упростил образовательную миграцию молодежи. Школьники Екатеринбурга не упускают возможность подать документы в вузы Москвы и Санкт Петербурга. Безусловно, есть и те, кто остаются в уральской столице и поступают в местные университеты. «Комсомолка» выяснила стоимость обучения 2021 в вузах Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга на очном отделении бакалавриата и магистратуры.

В Уральском федеральном университете абитуриенты могут сэкономить до 40% в год. При поступлении они зависят от баллов ЕГЭ. А будущие экономисты и гуманитарии могут рассчитывать на специальные гранты, которые покрывают до 100% от стоимости обучения. Ту или иную скидку в вузе получают около 60% студентов-контрактников.

ЖУРНАЛИСТИКА

В 2021 году в Уральском федеральном университете (УрФУ) сообщили о дебютном выпуске бакалавром направления «Медиакоммуникации». Здесь обучают будущих «сммщиков», PR-менеджеров, web-дизайнеров, видеографов, архитекторов медийных продуктов, event-менеджеров, имиджмейкеров, копирайтеров и даже медиаполицейских.

Стоимость обучения 2021 составляет 95 тысяч рублей в семестр (190 тысяч рублей в год).

Для сравнения, за это же направление в Московском государственном университете (МГУ) придется заплатить за год 391050 – 449250 рублей, в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики) – 146 тысяч рублей в год.

На направлении «Журналистика» стоимость обучения в 2021 году за семестр равна 95 тысячам рублей, за год – 190 тыс. рублей.

Будущие выпускники журфака МГУ платят в год по 391050 – 449250 рублей, Санкт-Петербургского госуниверситета – 254900 рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой УрФУ

МЕДИЦИНА

Направление «Медицинская биохимия» в УрФУ в 2021 году впервые выпустило специалистов.

– Каждому выпускнику будет присвоена квалификация «врач-биохимик». 20 студентов кафедры медицинской биохимии и биофизики завершили обучение длиною в шесть лет, успешно защитив выпускные квалификационные работы, – рассказали в университете.

Стоимость обучения 2021: 97050 рублей за один семестр, либо 194100 – за год.

Для сравнения стоимость обучения 2021 на это же направление подготовки в Москве придется заплатить 313 тысяч рублей в год (МГУ).

Фото: предоставлено пресс-службой УрФУ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Выпускник Уральского федерального университета Дмитрий Бормотов посоветовал студентам впитать в себя основы объектно-ориентированного программирования, SQL, сети и системы коммуникаций, а также администрирование систем Linux.

Сам он успешно занимается автоматизацией тестирования для зарубежных компаний, преподает в американской онлайн-школе PASV — Programming Academy in Silicon Valley, а еще выступает на международных конференциях, например, на Heisenbug, SQA Days и DUMP

Стоимость обучения 2021 в УрФУ на очном бакалавриате направления «информационные системы и технологии» составляет 84 тысячи рублей в семестр. Если платить сразу за год, сумма равна 168 тысяч рублей. В Российском технологическом университете МИРЭА стоимость обучения в 2021 составит 240 тысяч рублей, в ИТМО – 235 тысяч рублей в год.

«Фундаментальная информатика и информационные технологии» обойдется в 69350 рублей в семестр или в 138700 рублей в год в УрФУ, от 391050 до 411070 рублей в год – в МГУ, 219800 рублей в год – в СПбГУ.

Фото: предоставлено пресс-службой УрФУ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Стоимость обучения 2021 в УрФУ: 84 тысячи рублей в семестр или 168 тысяч рублей в год – профиль «Городское строительство и хозяйство». Обучаясь на аналогичной программе, первокурсник Московского государственного строительного университета заплатит 230 тысяч рублей в год, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого – 105 тысяч рублей за семестр.

ЭКОНОМИКА

В Уральском федеральном университете можно получить двойной диплом, отучившись 4 года на образовательной программе «Мировая экономика и международный бизнес». Студенты обучаются на русском и английском языках. Выпускники получат документы, об окончании высшего образовательного учреждения, действительные не только в России, но и за рубежом.

Стоимость обучения 2021 в УрФУ: 137600 рублей за один семестр, либо 275200 сразу за год.

Программа с двойным дипломом в НИУ ВШЭ в Москве (совместно с Лондонским университетом) обойдется в 1 млн рублей в год. В «питерской вышке» – 420 тысяч рублей в год программа на русском и английском языках.

Направление «Экономика» по образовательной программе «Прикладная экономика и финансы» с российским дипломом обойдется в 84 тысячи рублей в год (168 тысяч рублей в год). Стоимость обучения 2021 в МГУ составляет 470 – 490 тысяч рублей в год, в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете – 124 тысячи рублей в год.

Фото: предоставлено пресс-службой УрФУ

ИНЖЕНЕРИЯ

Стоимость обучения 2021 «Машиностроению» в УрФУ составит 79800 в семестр или 159600 в год, в МИРЭА – 240 тысяч рублей, а в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете – 105 тысяч рублей за год.

«Мехатроника и робототехника» – 84 тысячи рублей в семестр\168 тысяч рублей в год. 240 тысяч рублей в год – в МИРЭА, 235 тысяч рублей в ИТМО.

МАГИСТРАТУРА

Новое направление в магистратуре УрФУ – «Политические технологии в системе взаимодействия с органами государственной власти» («Политология»). В университете рассказали, что выпускники будут «работать в политике онлайн» и спрос на таких работников очень высокий. Студенты будут осваивать политические коммуникации.

Стоимость обучения 2021: 74300 в семестр, 148600 – в год.

Аналогичное направление подготовки на магистратуре в МГУ будет стоить 383550 – 418470 рублей, а в СПбГУ – 249700 рублей.

«Энергетический бизнес»

Первый абитуриент вуза 2021 года Артур Халилов из Якутска выбрал магистратуру «Энергетический бизнес» («Менеджмент»). Здесь выпускники бакалавриата: инженеры-энергетики, экономисты и юристы учатся развивать бизнес в сфере энергетики.

Стоимость обучения 2021: 74300 в семестр, 148600 – в год.

В МГУ нужно будет заплатить 430 тысяч рублей за год, а в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна – 172 тысячи в год.

Очное обучение в магистратуре «Международным отношениям» в УрФУ будет стоить 74300 рублей в семестр и 148600 в год. Аналогичная стоимость заявлена на «Экономике» и «Журналистике».

Стоимость обучения 2021 в МГУ им. Ломоносова составит 383550 – 418470 рублей в год и в СПбГУ – 284300 – 363500 рублей в год («Международные отношения»). В этих же университетах за первый курс «Экономики» нужно будет выложить 390 тысяч рублей и 277400 рублей, а «Журналистики» – от 383550 до 425125 рублей и 203100 – 258700 рублей соответственно.

Фото: предоставлено пресс-службой УрФУ

Прием документов по контрактной основе продлится в УрФУ до конца октября. Сформировать необходимый пакет документов и заключить договор можно с помощью личного кабинета. Информация о поступлении: https://urfu.ru/priemurfu/