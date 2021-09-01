«Ходим по лезвию бритвы»: пожарный – о том, почему не нужно тушить заброшенную больницу в Зеленой роще

Конструкции заброшки таят в себе смертельную опасность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зеленой роще Екатеринбурга по-прежнему находится огромное здание заброшенной больницы, пустующее уже много лет. В лучшие годы в ней могли разместить больше тысячи человек. В больнице находился ожоговый центр, кардиология, а еще там базировалась станция скорой медицинской помощи. Здание, построенное в далеком 1939-м году, стало очередным символом конструктивизма, коих в Екатеринбурге довольно много.

С 2000 года медицинский центр пустует, и огромное здание начало приходить в упадок. Оно словно магнит притягивает к себе детей, а еще регулярно горит. Это стало настоящей болью для пожарных.

О том, почему многие сотрудники МЧС желают, чтобы здание снесли, «КП»-Екатеринбург на условиях анонимности рассказал один из пожарных.

Конструкции угрожают жизни пожарных Фото: Евгений СТОЯНОВ

«НАХОДИТЬСЯ ТАМ НЕБЕЗОПАСНО»

- Мы словно по лезвию бритвы ходим. Конструкции все старые, прогнившие, здание выгоревшее, того и гляди стены начнут рушиться. Находиться там просто небезопасно, - говорит Александр (имя изменено. – Прим. Ред.)

Здание приходится тушить ночью Фото: Евгений СТОЯНОВ

Александр рассказал о еще одной опасности, которая таит заброшенная больница. Это так называемые прогары, которые образуются в полу из-за пожара. Если на него наступить, то можно провалиться.

Ствол гидранта не всегда легко дотянуть до верхних этажей здания Фото: Евгений СТОЯНОВ

- Идешь ночью со стволом, все в дыму, видимость почти нулевая. Понимаешь, что впереди прогар, но что делать? Нужно тушить, а потом делать проливку, - объясняет пожарный.

Пока в августе в Екатеринбурге стояла небывалая жара, пожарным приходилось приезжать на вызовы в Зеленую рощу едва ли не каждый день.

- Тушим постоянно. Например, 24 августа приехали сюда в 21:00, а уехали только в 7:00. Тушили всю ночь. Зачем спрашивается? Если внутри - никого, угрозы распространения нет. И пока мы тушим это никому ненужное здание, мы не можем ехать на другие вызовы, а иногда и приходится вызывать подкрепление, - отметил пожарный.

ЗАБРОШКА ПРИТЯГИВАЕТ ПОДРОСТКОВ

Мы встречаемся со спасателем у заброшенной больницы. Пока говорим, в здание то и дело норовят пробраться подростки. Спасатели их гоняют.

Подростки забираются в здание, чтобы сделать красивые фото Фото: Евгений СТОЯНОВ

- Ну зачем вы туда ходите? Вам там что, медом намазано? – строго говорит им Александр.

- Там интересно, - отвечает девочка лет 12.

- И вот так постоянно. Залатаем одну дыру в заборе, они делают новую. Мы стараемся сюда периодически заезжать (хотя начальство об этом не знает), гоняем их отсюда. Вот, видимо, в отместку и поджигают, - сетует спасатель.

Чтобы здание вспыхнуло больших усилий не нужно, так как деревянные перекрытия очень сухие.

Дети находят дыры в заборе и пробираются к зданию Фото: Евгений СТОЯНОВ

- Здесь нужно ставить нормальный забор и круглосуточную охрану, а лучше снести это здание. Но пока никто здесь не убьется, не дай Бог, или не получит травму, никто не будет «чесаться», - уверен огнеборец.

Здание было символом советского конструктивизма Фото: Евгений СТОЯНОВ

Как мы писали ранее, заняться восстановлением заброшенной больницы планируют бизнесмены Игорь Алтушкин и Андрей Козицын. По предварительным оценкам экспертов, полная реконструкция здания обойдется бизнесменам примерно в 2,5 миллиардов рублей.

Пока здание входит в реестр объектов культурного наследия, снести его нельзя. Исключить заброшенное здание из этого списка губернатор Евгений Куйвашев попросил премьер-министра Мишустина.

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