В УГМК отметили корпоративный День знаний

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

В Верхней Пышме состоялся традиционный праздник – Корпоративный День знаний. Он приурочен ко дню рождения Технического университета УГМК, отрытого в 2013 году. В 2020 году праздник отменяли из-за пандемии, но спустя год вновь вернулись к очному формату проведения. В 2021 году его отмечают около 700 студентов университета УГМК, более 325 из них студенты очного обучения, в том числе 60 первокурсников, которые сегодня стали частью единой команды УГМК.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Торжественное мероприятие, организованное на площадке перед университетом под открытым небом, открыл генеральный директор УГМК Андрей Козицын:

- Сегодня те, кто впервые пришел в университет, начнут взрослую жизнь. Инженерное образование – это перспективное, а главное, очень серьезное, интересное и ответственное направление. Понимание важности этого труда придет к вам через те знания, которые вы получите в Техническом университете, через ваших учителей, через те практики, которые пройдут у вас на предприятиях. Без инженеров не будет всего того, к чему мы привыкли в нашей повседневной жизни: тепла, света и многого другого. Наша задача сделать так, чтобы наша продукция эффективно работала на людей. А еще я бы хотел пожелать каждому из вас научиться быть инженером своей собственной жизни. Поздравляю с Днем знаний! Все в ваших руках!

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

К поздравлениям присоединился директор по трансформации Джахангир Махмудов:

- В этом году мы дали старт реализации Стратегии компании, которая открывает новые возможности для каждого из сотрудников. УГМК ставит перед собой амбициозные цели и задачи, и за всеми ними всегда стоят люди. Поэтому важны инициативность, компетенции, знания и способности наших коллег. Я хочу пожелать нашим студентам, прежде всего: никогда не останавливайтесь на достигнутом, старайтесь выходить из зоны комфорта, продолжайте учиться новому и, я уверен, вместе мы сможем решать очень интересные, творческие и амбициозные задачи.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

На корпоративном Дне знаний подвели итоги конкурса на звание Лучшего корпоративного преподавателя за 2020-2021 учебный год. Сегодня в составе педагогического корпуса университета около 160 корпоративных преподавателей, которые задействованы как в реализации программ повышения квалификации, так и в учебных курсах программ высшего образования. Ранее победителями и призерами данного конкурса становились сотрудники ООО «УГМК-Холдинг», АО «Уралэлектромедь», ОАО «Уралмеханобр». В этом году лучшими названы:

- Бичукина Ирина Альбертовна, начальник экологического управления, начальник отдела экологии ОАО «Святогор»;

- Локтеева Наталья Геннадьевна, заместитель директора по энергетике по энергоэффективности ОАО «УГМК»;

- Ерыпалова Евгения Сергеевна, начальник управления экономики строительства и инвестиционных проектов ОАО «УГМК».

В ходе мероприятия были отмечены и специалисты, работающие с детьми и школьниками. Так, благодарственные письма получили 11 экспертов с предприятий УГМК, которые приняли участие в работе летней проектной школы «ТехноЛидер». Напомним, что в эту школу приглашаются авторы лучших проектов конкурса «Инженериада УГМК», в котором с 2017 года приняли участие 1400 студентов и школьников с территорий присутствия компании.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Генерация новых знаний и обобщение производственного опыта компании идёт по всем направлениям. Это отражается в кандидатских и докторских диссертациях ее работников. На сегодняшний день в организациях УГМК уже работают 227 кандидатов и 22 доктора наук (большинство в ТУ УГМК и АО «Уралмеханобр»). За минувший год, несмотря на пандемийную приостановку работы многих диссоветов в стране, старший научный сотрудник отдела рудоподготовки АО "Уралмеханобр" Светлана Ельникова защитила свою диссертацию, ей присвоена учёная степень кандидата наук и вручена Почетная грамота.

Почетными грамотами также были награждены работники предприятий УГМК – активные авторы публикаций научных трудов:

- Тимофеев Константин Леонидович, начальник исследовательского центра АО «Уралэлектромедь» – за наибольшее количество научных публикаций;

- Мальцев Геннадий Иванович, главный специалист ИЦ АО «Уралэлектромедь» – за научные публикации в журналах с максимальным импакт-фактором на русском языке;

- Королёв Алексей Анатольевич, главный инженер АО «Уралэлектромедь» – за научные публикации в журналах с максимальным импакт-фактором на английском языке.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

На корпоративном Дне знаний УГМК не обошли вниманием и успехи в учебе и достижения студентов Технического университета УГМК, которые активно участвуют во всероссийских олимпиадах и конкурсах. Лучшие 28 студентов получают именные стипендии Владимира Ефимовича Грум-Гржимайло и Александра Козицына, а самые преуспевающие группы – подарки от руководства университета. Лучшими группами за этот год стали энергетики первого курса, горняки второго курса и группа автоматизации третьего курса.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

В завершении праздника прозвучали поздравления и напутствия первокурсникам от директора Технического университета УГМК Вячеслава Лапина. Второй и третий курсы выступили с музыкальным подарком и спели песню «Сансара», а четвертый курс подарили новичкам большой торт.