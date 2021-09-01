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Происшествия1 сентября 2021 13:05

Вместо улицы - пепелище: страшные кадры из СНТ «Энергостроитель» под Екатеринбургом, где сгорели 8 домов

Пожар за считанные минуты уничтожил восемь дачных домиков, а также надворные постройки
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Первый день осени обернулся кошмаром для дачников из СНТ «Энергостроителей» на Сибирском тракте

Первый день осени обернулся кошмаром для дачников из СНТ «Энергостроителей» на Сибирском тракте

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Первый день осени обернулся кошмаром для дачников из СНТ «Энергостроитель» на Сибирском тракте. В четвертом часу утра в садовом товариществе начался пожар. Участки здесь небольшие - по шесть соток, поэтому огонь быстро перебросился с одного дома на соседние. А дальше, словно эффект падающего домино. Очевидцы говорят, что каждый из домов сгорал за 10 минут. А больше для деревянных построек и не надо.

Пожар начался в четвертом часу ночи

Пожар начался в четвертом часу ночи

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Пожарные ехали к месту ЧП почти полтора часа, но это и не удивительно. Добраться к участкам вплотную можно лишь по лесной ухабистой дороге. На борьбу с огнём выезжали 10 пожарных машин и 31 человек.

От построек почти ничего не осталось

От построек почти ничего не осталось

Фото: Олег ГАЛИМОВ

- На площади 1000 квадратных метров горели 8 садовых домов и надворные постройки. Информации о пострадавших не поступало. В 5:30 пожар локализован, в 7:05 открытое горение ликвидировано, - сообщает свердловский главк МЧС. Огнеборцы проводят разбор и проливку сгоревших конструкций.

Точную причину пожара установят дознаватели. Но среди местных уже ходят две версии: поджог и замыкание проводки.

Среди местных уже ходят две версии: поджог и замыкание проводки

Среди местных уже ходят две версии: поджог и замыкание проводки

Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Сосед, дом которого загорелся первым, говорил, что у него сработала сигнализация на проникновение. Он поэтому и выбежал, а все уже горело. Значит, кто-то поджег! - рассказывает дачник Александр, пожелавший оставить фамилию в секрете.

А вот его сосед уверен, что всему виной перегрузка энергосети.

- Похолодало, понавтыкали обогревателей, вот и замыкание. Все же логично, - парирует собеседник.

На месте ЧП до сих пор находятся пожарные

На месте ЧП до сих пор находятся пожарные

Фото: Олег ГАЛИМОВ

В эти минуты пожарные заканчивают проливку пепелища, а жители крайнего сгоревшего участка в спешке спасают урожай картошки. Собственно, больше ничего и не осталось.

- Домики у всех маленькие, а бани, если только помывочные. Нам посреди ночи позвонила соседка, мы впопыхах поехали. Думаю, что огонь перебросился из-за сильного ветра. Когда приехали, наш дом уже горел. Спасать его было бесполезно, - грустно рассказывает пожилая хозяйка участка, пока выкапывает картофелины.

Огонь уничтожил восемь домов

Огонь уничтожил восемь домов

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Добавим, что в Железнодорожном районе города в результате пожара в дачном домике погиб 7-летний мальчик.

Под Екатеринбургом в СНТ сгорели 8 домов
1 сентября 2021 года под Екатеринбургом страшный пожар уничтожил несколько домов

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