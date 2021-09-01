В Екатеринбурге художников вызвали в полицию за стрит-арт «КЛЕЙ(МО)МЕНТ»

Стрит-арт должен показать отношение россиян к представителям правоохранительных органов и подчеркнуть, что это — лишь клеймо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двух авторов стрит-арта «КЛЕЙ(МО)МЕНТ» на остановке «Площадь труда» вызвали в полицию. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил один из художников Леонид Черный.

- Утром приехали к Павлу домой, попросили проехать в отделение. Павел поехал, дал мой номер. Мне позвонили, сказали: «Давайте договоримся о встрече и пообщаемся насчет того, что именно произошло», - рассказал автор скандального стрит-арта.

По словам Черного, на их с Павлом Сафоновым работу в полицию поступила жалоба. Он также рассказал, что полицейские задали его другу-художнику вопросы, составили протокол и через полчаса уже отпустили.

- На наш взгляд происходит показательная ситуация относительно нашей работы. Мы сказали, что не все сотрудники полиции будут пытаться тебя упечь, звездочки получить за твой счет. Там есть люди, которые готовы с тобой адекватно общаться, что сейчас и происходит, - объяснил Черный.

Он добавил, что они с Сафоновым понимали, что делают, когда шли клеить стрит-арт на остановку. Художник заявил, что они с другом готовы заплатить штраф и снять работу. Если им скажут.

- Наша задача не создать постамент на века. Наша задача высказать мнение, создать прецедент и заставить людей думать об этом и обсуждать, - заключил Черный.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу «КП Екатеринбург» пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Стрит-арт «КЛЕЙ(МО)МЕНТ» появился на остановке «Площадь труда». Авторы работы – команда из двух художников ПСЛЧ. Они утверждают, что работа не носит оскорбительный характер. Стрит-арт должен показать отношение россиян к представителям правоохранительных органов и подчеркнуть, что это — лишь клеймо.

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