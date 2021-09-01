Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 1 сентября 2021 года

Число тяжелых больных постоянно растет Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 518 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 103 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Алапаевске, Верхней Пышме, Ирбите, Карпинске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Североуральске, Ревде и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом жителей Среднего Урала с начала пандемии составляет 124 101 человек, из которых 114 551 полностью справились с инфекцией. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 469 человек.

Сейчас врачи оценивают состояние 696 пациентов как тяжелое, 457 из них – размещены в палатах интенсивной терапии, 358 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждены еще 33 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале по состоянию на 1 сентября 2021 года составляет 5 228 человек.

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