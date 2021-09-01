Тело мальчика направили на экспертизу. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В свердловском главке полиции назвали предварительную причину пожара в СНТ «Железнодорожник» под Екатеринбургом, где в ночь на 1 сентября в пожаре погиб семилетний мальчик. На данный момент рассматривается версия о замыкании электропроводки, перенагреве печи после мытья в бане или неосторожное обращение с печным оборудованием.

Семья на учете в полиции не состояла, а мать мальчика до сих пор не знает о трагедии, так как находится в Таджикистане. В больницу с ожогами доставили отца погибшего и его 12-летнего брата.

Отца мальчика и его брата госпитализировали с ожогами. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено, у двух других пострадавших имеются термические ожоги, - отметил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

На месте пожара работают следователи СКР, тело мальчика направлено на экспертизу для установления точной причины смерти.

- Совместно с сотрудниками МЧС и полиции принимаются меры по установлению точных очага и причины возгорания, для чего также назначены необходимые экспертизы (предположительно, возгорание могло произойти после растопки бани), - сообщил руководитель следственного отдела СК по Железнодорожному району Артем Решетников.

Предположительно, возгорание могло произойти после растопки бани. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Отметим, что этой же ночью на другом конце города сгорели 10 дачных домов в СНТ «Энергостроитель».