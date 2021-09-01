«Перевозчиков вынуждают нарушать закон»: партия «Новые люди» рассказала о коррупции на уральских дорогах

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Активисты партии «Новые люди» и глава партийного комитета по транспорту, президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин проверили качество дорог и работу постов весогабаритного контроля в Свердловской области. Они побывали на строительстве одного из объектов Универсиады-2023, чтобы понять, соблюдаются ли при разгрузке машин нормы транспортного законодательства. Новые люди выяснили, что в тот же день на стройку заезжали автомобили с почти двукратным перегрузом.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Как объяснил Владимир Матягин, подобная практика уже стала нормой, и виноваты в этом не перевозчики, а государство. Законодательство не позволяет транспортным компаниям соблюдать все требования и при этом получать прибыль. Поэтому они вынуждены идти на нарушения.

- Мы десять лет обращаем внимание властей на несовершенство законодательства, на системную коррупцию в контролирующих органах. Эта проблема касается всей дорожной инфраструктуры. Здесь строится объект универсиады на государственные деньги, и сюда приезжают самосвалы с перегрузом, разрушая при этом все прилегающие дороги, – рассказал эксперт.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Такая ситуация привела к тому, что заказчики отказываются работать с перевозчиками, если они не возят материалы с перегрузом. В то же время водители перегруженных машин вынуждены платить штрафы, несмотря на то, что нарушение произошло не по их вине.

- Эта система наносит отрасли ущерб в сотни миллиардов рублей. У нас многие реформы тормозятся не потому, что они плохие, а потому что многие люди кормятся с существующей системы. Наша партия составила список инициатив, предложенных экспертами, которые помогут покончить с коррупцией в транспортной отрасли, и все они будут предложены в качестве законопроектов в Госдуме и свердловском Заксобрании, – заявил сторонник партии Николай Николаев.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Новые люди требуют отменить транспортный налог, скорректировать максимально допустимую нагрузку на автомобили и обеспечить добросовестную конкуренцию на рынке перевозок. Партия также предлагает установить минимальную стоимость перевозок, чтобы вывести отрасль в легальное поле.

Напомним, Владимир Матягин отправился в автотур по российским дорогам, чтобы проконтролировать качество инфраструктуры и выявить случаи коррупции. За несколько дней эксперт уже обнаружил десятки нарушений в Нижегородской и Тульской областях, Пермском крае и Татарстане.