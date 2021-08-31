Как подготовить детей и их родителей к школе: советы психолога

Эксперты советуют постепенно увеличивать нагрузки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подготовка к новому учебному году – напряженное время для детей и их родителей. Первые морально настраиваются на то, что отдых закончится, вторые – думают о том, как подготовить детей к школе. А именно, наладить режим сна и питания, а еще успеть купить все необходимое на школьном базаре.

Заведующий центром психологической поддержки детей и подростков Свердловской областной клинической психиатрической больницы Кирилл Бахарев рассказал, как морально настроиться на учебный процесс.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ РОДИТЕЛЯМ

У родителей есть две самых главных задачи, считает эксперт. Первая – родители не должны отбирать у детей ответственность за учебную деятельность. Ребенок должен понимать, что это его учеба, и он должен быть к ней готов.

– Когда мы забираем ответственность у ребенка, чаще всего дети перестают учиться и теряют смысл в этом, – пояснил Кирилл Бахарев.

Вторая задача – родителю надо сформировать правильное отношение к учебной деятельности. Эксперт считает, что многие родители воспринимают школу, в первую очередь, как место, где ставят оценки. Но это не так. Школа знакомит учеников с миром, учеба должна быть интересной.

– Когда мы переводим учебную деятельность только лишь в получение оценок, дети начинают терять интерес, – добавил Бахарев.

1 сентября по традиции не будет много уроков Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

В 2021 году подготовка детей к школе может осложниться тем, что детям понравилось на дистанте и они отказываются возвращаться за парты. В этом случае специалист посоветовал не давить на ребенка и плавно выстраивать график и нагрузки.

Что касается темы «встать рано утром», подготовку детей к школе лучше начинать за 1-3 недели до начала учебного года. Ежедневно переводить режим на 15-30 минут.

Эксперт считает, что в сентябре не стоит «грузить» детей секциями и кружками, лучше повышать нагрузку постепенно, а после школы нужно отдыхать и разговаривать от том, как прошел день, что нового и интересного он узнал.

Закупка к учебному году:

– С одной стороны это можно сделать приятным совместным занятием. С другой стороны, мы можем начать учить его ответственности. К примеру, дать ему возможность выбрать товары самостоятельно – рассказал заведующий центром психологической поддержки детей и подростков Свердловской областной клинической психиатрической больницы Кирилл Бахарев.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ: СОВЕТЫ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА

Гастроэнтеролог, врач-педиатр Областной детской клинической больницы Яна Лиманская рассказала, что подготовка детей к школе должна заключаться в том, чтобы отвыкнуть долго спать и есть на завтрак тяжелую пищу, например бабушкины пирожки.

Идеальный режим питания – это три основных приема пищи и два перекуса.

– На завтрак лучше употреблять не быстрорасщепляемые углеводы – крупы и злаки.

К каждому приему пищи я советую своим пациентам ставить либо фруктовую, либо овощную тарелку. Второй завтрак нужно подстроить под расписание ребенка в школе. На небольшой перекус лучше всего подойдут сухофрукты, орехи, фрукты или овощи, – рассказала гастроэнтеролог.

Врач объяснила, что обед не обязательно должен состоять из трех блюд, но обязательно должен быть сбалансирован: углеводы (цельнозерновые макароны), белки (рыба, мясо, бобовые) и жиры.

Также ребенку не обязательно есть суп.

Второй перекус — полдник (творог, йогурт, фрукты, овощи, орехи, сухофрукты), а ужин должен быть не плотным и хотя бы за 2 часа до сна.

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