«Сима-ленд» откроет новый офис для творческих сотрудников: как он будет выглядеть

Новый зал откроется до конца 2021 года. Фото: пресс-служба «Сима-ленд»

Компания «Сима-ленд» готовит к открытию новый офис для творческих сотрудников. В зале расположится департамент разработок на 500 человек, половина из них - высококлассные дизайнеры.

- Это будет не просто комфортное для работы помещение, оно должно постоянно будоражить воображение сотрудников, которые создают новые и необычные продукты для нашей компании, - рассказывает гендиректор компании Константин Обоскалов.

Фото: пресс-служба «Сима-ленд»

Фото: пресс-служба «Сима-ленд»

Сейчас в здании на Черняховского, 86 работают свыше 11 тысяч человек. В 2019 году рабочее пространство на 15 тысяч «квадратов» стало одним из самых больших open-space в мире.

Фото: пресс-служба «Сима-ленд»

Фото: пресс-служба «Сима-ленд»

Фото: пресс-служба «Сима-ленд»

Фото: пресс-служба «Сима-ленд»

Фото: пресс-служба «Сима-ленд»

Фото: пресс-служба «Сима-ленд»

Фото: пресс-служба «Сима-ленд»

Напомним, что над футбольным полем школы № 106 на Вторчермете повесили огромную люстру.