На Avito по ошибке выставили на продажу уральский завод

Объем литья завода достигает 30 000 тонн в год, а выручка доходит до трех миллиардов при полной загрузке Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте Avito появилось объявление о продаже Качканарского металлургического завода «Металлист» в Свердловской области почти за 3,9 миллиарда рублей. В агентстве недвижимости, которое занимается продажей предприятия, «КП Екатеринбург» рассказали, что выставили сообщение по ошибке.

- Предлагаем в покупку металлургический завод на Урале, единственный в своем величии. С возможным объемом литья до 30 000 тонн в год и выручкой до трех миллиардов в год при полной загрузке, - говорится в объявлении.

В сообщении отмечается, что на предприятии установлено новейшее оборудование, а сам завод находится в идеальном состоянии. Также в объявлении подчеркивается, что «Металлист» занимает лидирующие позиции на рынке литья и имеет стабильные заказы. Однако ему не хватает оборота торговли.

Прямо во время разговора с журналистом, собеседник издания попросил коллегу убрать сообщение о продаже с сайта. Фото: скриншот с сайта Avito

В агентстве недвижимости «Бизнес клуб», которое занимается продажей завода и указано в качестве контактного лица, «КП Екатеринбург» рассказали, что в данный момент завод не продается. По их словам, объявление появилось на Avito по ошибке. Прямо во время разговора с журналистом, собеседник издания попросил коллегу убрать сообщение о продаже с сайта.

- Мы объект сняли с реализации год назад. На данный момент предприятие выкупили. Если речь идет о реализации, то она, если будет, то уже наверное за другую цену, - объяснили в агентстве.

Также там признались, что до сих пор есть несколько желающий приобрести Качканарский металлургический завод. Однако собственник пока не хочет реализовывать объект.

Также в агентстве объяснили, почему решили продавать завод через Avito. По словам собеседника, эта площадка работает по всей России.

- Вы покупали что-нибудь через Avito? Вы видите, что там продается? Там продается вся Россия по частям. Продается от карандашика до большого завода. Конечно, люди поражаются продаже и реализации таких объектов. Но до конечных адресатов информация доходит, - заключил собеседник издания.

Качканарский металлургический завод «Металлист» производит изделия из чугуна, марганцевой, хромомолибденовой стали, а также железнодорожное литье, горнодобывающее и другое оборудование.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка