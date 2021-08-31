Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 31 августа 2021 года

Перед началом учебного года в регионе продолжается вакцинация Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки подтверждено еще 516 случаев заражения коронавирусом, из которых 174 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Верхней Салде, Красноуральске, Первоуральске, Ревде, Нижнем Тагиле, Сухом Логе, Североуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число зараженных COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале составляет 123 583 человека, из которых 114 082 полностью справились с заболеванием. За прошедшие сутки по состоянию на 31 августа 2021 года из больниц выписан 461 человек.

На данный момент состояние 731 пациентов остается тяжелым, 466 - размещены в палатах интенсивной терапии, 352 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 32 случая смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 195 человек.

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