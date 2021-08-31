Писатель скончался на 82-м году жизни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владислав Крапивин – один из самых знаковых детских писателей, чьи произведения многим знакомы с ранних лет. К великому несчастью, год назад Командор ушел из жизни, ему был 81 год. Поклонники со всей страны приезжали в Екатеринбург, чтобы проводить писателя в последний путь. Отпевание прошло в Храме-на-Крови.

Незадолго до смерти Владислав Петрович проходил лечение в ковидном госпитале. Но, по словам родных, тесты на коронавирус были отрицательными.

Отпевание проходило в Храме-на-Крови. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это тяжелая, скорбная, невосполнимая утрата для всех нас. Владислав Крапивин широко известен как автор замечательных произведений для детей и юношества. Почти в каждой российской семье есть книги Владислава Петровича, утверждающие идеалы добра и справедливости, проникнутые духом романтизма и приключений, поднимающие важнейшие жизненные и нравственные проблемы, - писал тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Владислава Крапивина похоронили на Широкореченском кладбище, его могилу легко найти, если зайти через «бандитскую» аллею. Могила писателя расположена рядом с местом захоронения композитора Евгения Родыгина, автора знаменитой «Рябинушки». Кроме этого рядом упокоилась знаменитая манекенщица Екатерина Шарапова, которую застрелили в 1997 году.

Спустя почти год после похорон могила Владислава Петровича по-прежнему укрыта венками. На деревянном кресте лишь скромная табличка с именем и указанием даты рождения и смерти.

Могила на Широкореченском кладбище. Фото: Олег ГАЛИМОВ

А за ней белый пластиковый кораблик.

Могилу писателя легко найти на границах второй и третьей секции. Фото: Олег ГАЛИМОВ

КСТАТИ

Владислав Петрович Крапивин родился в Тюмени 14 октября 1938 года. В Свердловске будущий писатель окончил факультет журналистики Уральского государственного университета, после чего несколько лет отработал в городском ежедневнике «Вечерний Свердловск».

Рассказы начала печатать в возрасте 22 лет, а в 25 лет был принят в Союз писателей СССР. Написал множество романов для школьников, среди которых «Трое с площади Карронад», «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии».

В 1961 году писатель создал отряд «Каравелла», где школьники изучали морское дело. Этот отряд существует по сей день. В 2014 году Владиславу Крапивину присуждена премия Президента РФ в области литературы и искусства за детские произведения.