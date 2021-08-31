В Екатеринбурге закроют движение по Макаровскому мосту

Ремонт Макаровского моста планируется завершить к 15 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге весь сентябрь на выходные будут закрывать движение по Макаровскому мосту. Об этом сообщает администрация города.

- Это связано с проведением строительных работ на Макаровском мосту: дорожные специалисты работают над его реконструкцией на участке общей протяженностью 255 метров, - говорится в сообщении.

Движение транспорта по мосту от улицы Бориса Ельцина до улицы Гражданской снова ограничат с 21:00 до 05:00 в следующие дни:

- с 3 по 6 сентября

- с 10 по 13 сентября

- с 17 по 20 сентября

- с 24 по 27 сентября

Мэрия отмечет, что объехать ремонтируемый участок можно по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что движение по Макаровскому мосту должны открыть к 15 октября. Сейчас на этом участке монтируют очистные сооружения, прокладывают инженерные сети, возводят опоры моста, делают берегоукрепление и формируют пешеходные тротуары.

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