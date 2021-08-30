Орлов, Симановский и Колесников провели субботник в будущем музее РЖД

Глава СвЖД провел экскурсию для гостей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга уже написал о будущем музее в своем инстаграме:

- Ещё один подарок к 300-летию Екатеринбурга. К 2023 году РЖД реализует амбициозный проект — музей железной дороги. Горожане и гости столицы Урала смогут оценить, какое влияние на Екатеринбург и горнозаводскую агломерацию оказала железная дорога.

Алексей Орлов, владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников сегодня приняли участие в субботнике в одном из исторических зданий, принадлежащих РЖД. Уже через 2 года там планируется сделать музей железнодорожной техники разных лет.

Скоро здесь будет музей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Локомотивное депо на станции Екатеринбург-Пассажирский построили в 1907 году, и за более чем век своего существования оно не раз меняло свое назначение, однако сейчас не используется железнодорожниками. Сейчас разрабатывается концепция музея, который планируется построить совместными усилиями к юбилею Екатеринбурга. Проект предполагает создание историко-производственной зоны, объединенной с реставрационными мастерскими, а также историко-досуговой зоны с конференц-залом, учебными классами и кафе. Ожидается, что площадь музейного комплекса составить 45 тысяч квадратных метров.

Курирует проект глава СвЖД Иван Колесников Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сама идея музейного пространства на площадях 18-го века – уникальна. Тут есть свободный доступ для горожан, особая атмосфера и новые подходы, - говорит Алексей Орлов. Сегодняшнее мероприятие было осуществлено при содействии департамента общественных связей администрации Екатеринбурга.

Волонтеры «Сима-ленда», уже известные в регионе по своим акциям по облагораживанию общественных пространств (достаточно вспомнить пляж на Визовском пруду и улице Новостроя, березовую рощу в Академическом, парк рядом с ТЦ «Дирижабль»), вынесли мусор из четвертого павильона депо. Ржавые металлоконструкции, коробки, грязь и куски бетона в буквальном смысле пришлось вывозить поездами: мусора набралось на несколько вагонов. А еще волонтеры убрали всю грязь и пыль и почистили территорию вокруг депо.

Сотрудники "Сима-ленда" известны своими благотворительными акциями Фото: Алексей БУЛАТОВ

После обхода территории будущего музея начальник СвЖД Иван Колесников отметил:

- Мы для себя четко понимаем, что рассказывать железнодорожникам о дороге не очень нужно. Но рассказать горожанам и гостям Екатеринбурга о месте железной дороге в истории города и области, о том, сколько сил многие поколения положили на это – об этом хочется рассказать.

С 2015 года в депо отреставрировано 18 единиц техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это будет самое современное музейное пространство на базе площадей XVIII века. Здесь разместится около 80 экспонатов. Уже восстановлено 4 паровоза, все они на ходу, - добавляет глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Концепция предполагает создание музея площадью 45 тысяч кв. м. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В компании «Сима-ленд» признаются, что обращения с просьбами о благоустройстве продолжают поступать. В рамках акции жители Свердловской области могут рассказать о проблемах общественных территорий их городов. Для этого они записывают видеообращения и выкладывают их в социальной сети Instagram, отмечая хештегом «#сималенддлялюдей».