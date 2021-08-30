В одной из школ Екатеринбурга перед началом учебного года не сформировали 10 класс

Школа №150 осталась без 10-го класса. Фото: сервис Яндекс.Карты

Не приятный сюрприз ждал родителей учеников 10 класса школы №150 в микрорайоне ЖБИ. В минувший четверг, 26 августа, на собрании директор школы сообщила, что 10 класс из-за недобора не будет сформирован, учиться 13 ученикам придется в соседней школе №151. А ведь до начало нового учебного года оставалось меньше недели.

- Мы тут 9 лет учились, у нас не самые плохие дети. По результатам 9 класса там даже троек не было. Мы приняли решение остаться. Директор, объявив о своем решении, пригласила руководителя школы №151, которая сказала, что впадать в отчаяние не нужно, переходите к нам в школу. У них там два 10-х класса, один - обычный, второй – профильный, где изучают углубленно биологию и химию, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец одной из теперь уже бывших учениц школы Сергей Соколов.

Пот словам мужчины, на собрании родителям никакой официально бумаги не показали, прозвучало слово «департамент», где и было принято решение. Позже выяснилось, что никакого разговора с педагогами школы №150 о том, что класс формировать не будут, не проводили. Разговор шел о знакомстве с родителями, ведь директор школы Светлана Новожилова заняла пост этим летом. Никто не ожидал ни из числа родителей, ни из числа педагогов, что речь пойдет о том, что 10-го класса не будет вообще.

Никаких жалоб на плохое отношение со стороны руководства 151-й школы у родителей нет, но есть обида на руководство школы №150.

- Мы никого из детей не выгнали на улицу, ни один ребенок не остался без места. У нас через забор находится соседняя школа, там тоже был недобор класса: у них 14 учеников, у нас - 13. Было проведено родительское собрание, где им предложили классом перейти в 151-ю школу. Родители пришли, спокойно написали заявление, - рассказала «КП-Екатеринбург» директор школы №150 Светлана Новожилова.

1 сентября ученики 10 класса отметят в новой школе Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам адвоката Андрея Кацайлиди, в случае несогласия с этим решением родители могут обратиться в компетентные органы, чтобы те провели проверку его законности.

- Это Министерство образования и молодежной политики региона, а также Департамент образования городской администрации. Они проведут проверку по факту обращения граждан. Также родители учеников в этой ситуации не лишены возможности обращения в прокуратуру, как универсальный орган. Компетентные органы дадут свою оценку этим действиям, - рассказал «КП-Екатеринбург» Андрей Кацайлиди.

В Департаменте образования Екатеринбурга прокомментировали «Комсомолке» ситуацию следующим образом:

- Зачисление в 10 класс происходит через заявление родителей (законных представителей детей). Школы могут открывать классы так, чтобы охватить набором микрорайон.