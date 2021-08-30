Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 30 августа 2021 года

Ситуация с коронавирусом остается напряженной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 520 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 88 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на Каменск-Уральский, Карпинск, Нижний Тагил, Невьянск, Березовский, Ирбит, Сухой Лог, Дегтярск, Ревду, Первоуральск и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 123 067 человек, из которых 113 621 – полностью справились с вирусом. За сутки из инфекционных отделений больниц выписали 452 человека.

По данным на 30 августа 2021 года состояние 765 пациентов остается тяжелым, 471 из них размещены в палатах реанимации, 358 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрирован еще 31 случай заражения коронавирусом. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 163 человека.

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