Опекуном для малышки, выжившей в страшной аварии под Саратовом, станет сводная сестра

Семья Пухачевых ехала домой в Екатеринбург. Фото: СОЦСЕТИ

24-летняя Ксения Гридина станет опекуном для трехлетней Алены, которая потеряла маму, папу, бабушку и двух старших братьев в страшной аварии, произошедшей в Саратовской области на прошлой неделе. Молодая екатеринбурженка является сводной сестрой выжившей малышки. Сейчас девочка находится в больнице, ей предстоит долгое лечение.

- Когда узнала об аварии, я была просто не в состоянии говорить, думала, что это чья-то злая шутка. Но потом мы вместе с мужем нашли новости об этом ДТП, на фотографиях был виден знакомый номер автомобиля, тут-то и рухнули все надежды, - рассказывает Ксения.

Женщина вместе с мужем сразу же взяла билеты на самолет до Саратова, оттуда их отвезли в Вольск, где и произошла трагедия. Там паре предоставили на время жилье, по словам Ксении, местные очень переживают из-за случившегося, и каждый пытается помочь как может.

Снимки с места трагедии. Фото: УГИБДД по Саратовской области

- Когда мы только прибыли, Алена была в реанимации, в первый день нас даже не пустили к ней в палату, - делится старшая сестра.

После столкновения на малышку высыпался горячий асфальт из кузова одного из грузовиков, девочка получила страшные ожоги. По словам Ксении, она полностью перевязана: с ног до головы.

- Сейчас состояние Алены стабильно, крайне тяжелое, я каждый день по два раза звоню в больницу и узнаю, что с ней происходит. Процесс восстановления будет очень сложным. Ей предстоят множественные операции и пересадки кожи. При первой возможности я лягу в больницу вместе с ней. Если честно, я даже не представляю, в какую сумму обойдется реабилитация, но мы с мужем будем работать на нескольких работах, если потребуется, - продолжает Ксения.

Следственный комитет продолжает разбираться в обстоятельствах аварии. Похороны родственников прошли 28 августа. А 30 числа Ксения вместе с мужем поедет оформлять документы на опеку Алены, кстати, у самой Ксении двое сыновей восьми и четырех лет.