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Здоровье29 августа 2021 12:58

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 29 августа 2021 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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124 новых случая приходятся на Екатеринбург

124 новых случая приходятся на Екатеринбург

Фото: Олег Укладов

За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 523 человек. Такие данные сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. Из этого количества 124 новых случая приходятся на Екатеринбург.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 122 547, - уточняют в оперативном штабе. - Состояние 746 госпитализированных оценивается как тяжелое, 462 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 358 – на аппаратах ИВЛ.

В средней тяжести сейчас находятся 6 072 жителей региона, госпитализированных в больницы. У остальных состояние удовлетворительное. При этом медики выписали за сутки еще 467 человек. Таким образом, переболели коронавирусом и поправились с начала пандемии 113 169 жителей Свердловской области.

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