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Общество27 августа 2021 23:20

День пенсионера в Екатеринбурге 2021: программа мероприятий

В Екатеринбурге День пенсионера 2021 отпразднуют 29 августа
Ирина ВАЛИШИНА
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Мероприятия, приуроченные ко Дню пенсионера 2021, будут идти целый месяц

Мероприятия, приуроченные ко Дню пенсионера 2021, будут идти целый месяц

Фото: Алексей БУЛАТОВ

День пенсионера 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области в этом году выпадает на 29 августа. Начиная с этого дня, праздничные мероприятия будут идти вплоть до 1 октября 2021 – Международного дня пожилого человека. Публикуем программу мероприятий Дня пенсионера 2021 в Екатеринбурге.

Свердловский государственный областной дворец народного творчества

Где: ул. Фестивальная,12

Время: 14:00 – 16:00

Вход: бесплатно

В честь Дня пенсионера в Екатеринбурге 2021 состоится праздничный концерт. Для пенсионеров споет хор «Уралмашевка», а станцует студия «Спутник».

Библиотека им. Белинского

Когда: 25 августа – 28 сентября 2021

Вход свободный

Где: ул. Белинского, 15

Белинка в честь Дня пенсионера в Екатеринбурге 2021 проведет экскурсии и лекции.

Первая экскурсия прошла еще в среду, 25 августа.

Пенсионеры посетят лекции и экскурсии в Белинке

Пенсионеры посетят лекции и экскурсии в Белинке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 августа в 17:00 на 3 этаже основного здания Белинки состоится лекция Натальи Кадешниковой о том, как жить и не стареть.

28 августа откроется книжная выставка для садоводов и тех, кто просто интересуется темой. Она будет работать в библиотеке до 20 сентября 2021.

С 1 по 15 сентября в честь Дня пенсионера в Екатеринбурге 2021 будет работать выставка журналов об искусстве, рукоделии и садоводстве.

2 сентября – выставка художника Татьяны Колесовой «Руки, ножницы, бумага». Она будет открыта до 27 октября 2021.

3 сентября в 18:00 о «пенсионерах» Екатеринбургского зоопарка расскажет научный сотрудник Анна Андрейчук. Место встречи: актовый зал Белинки на 3 этаже.

7 сентября в честь Дня пенсионера в Екатеринбурге 2021 в литературной гостиной на 3 этаже библиотеки им. Белинского пройдет шоу-лекция поэтессы Сурии Андреевой. Начало в 18:00.

8 сентября в 18:30 в актовом зале Белинки встретятся книголюбы – филолог Валентина Живаева расскажет о научно-популярной литературе.

14 сентября в 18:00 в пристрое на 1 этаже пройдет лекция об ограниченных-неограниченных возможностях.

15 сентября в честь месячника, приуроченного ко Дню пенсионера в Екатеринбурге 2021, художник Надежда Маценко покажет мастер-класс в 15:00. Место встречи: литературная гостиная Белинки на 3 этаже.

17 сентября в 18:00 встреча в актовом зале будет посвящена 90-м годам.

20 сентября в литературной гостиной Белинки на 3 этаже расскажут о проекте «Клуб ответственных детей». Он посвящен уходу за пожилыми родителями. Начало в 18:00.

22 сентября в 18:00 пройдет концерт воспитанников музыкальных школ города. Место: актовый зал, 3 этаж.

23 сентября в 18:00 биолог Оксана Герцен расскажет о сердце и его болезнях (3 этаж, литературная гостиная).

24 сентября в честь Дня пенсионера в Екатеринбурге пройдет модный показ от Академии осознанного долголетия «КомУза». Место встречи: актовый зал на 3 этаже. Начало в 18:00.

28 сентября в 18:00 пенсионерам расскажут о гардеробе и аксессуарах. В актовом зале на 3 этаже со всеми желающими встретится имиджмейкер Ольга Кириченко.

Организаторы мероприятий, приуроченных ко Дню пенсионера в Екатеринбурге заверили, что все меры безопасности в пандемию будут соблюдены: ношение масок, соблюдение дистанции, доступ к антисептикам.

Общество: ВОПРОС ДНЯ