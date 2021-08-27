В Екатеринбурге скончалась 95-летняя бабушка, которую избила сиделка

У ветерана были множественные гематомы на лице. Фото: портал "Е1"

В Екатеринбурге в возрасте 95 лет скончалась ветеран труда Ольга Лихачева (данные портала Е1.ru), которую в начале августа избила сиделка. Престарелая женщина умерла от заболевания сердца, сообщает СКР.

Ранее в отношении фирмы, организовавшей уход за бабушкой, возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Пенсионерке были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, что повлекло причинение телесных повреждений: следственный отдел по Кировскому району города Екатеринбург областного СКР подтвердил факт смерти женщины, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Сиделка напала на ветерана труда в ночь на 6 августа 2021 года. По данным прокуратуры Свердловской области, женщина нанесла пенсионерке удары, из-за чего у пострадавшей зафиксировали многочисленные гематомы.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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