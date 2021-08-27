В Екатеринбурге открылась АЗС сети «Газпромнефть» в интерактивном формате

Фото: сеть АЗС "Газпромнефть"

В Екатеринбурге на 15-м километре Серовского тракта открылась АЗС №73 сети «Газпромнефть». Автозаправочная станция построена в современном интерактивном формате. Отличительная особенность такого формата — медиаэкраны, встроенные в фасад, топливораздаточные колонки и стелу станции. Это новый цифровой инструмент коммуникации с клиентами.

На АЗС предусмотрено шесть топливораздаточных колонок, в том числе четыре классических ТРК — с возможностью заправки традиционными бензинами ОПТИ 92 и ОПТИ 95, высокотехнологичными G-Drive 95 и G-Drive 100, а также дизелем «ОПТИ». Для скоростной заправки большегрузных автомобилей предусмотрено две выносные ТРК.

Фото: сеть АЗС "Газпромнефть"

На станции есть магазин с ассортиментом почти в 1300 наименований, и фирменное кафе, где можно не только подкрепиться, но и выпить стаканчик фирменного кофе, созданного с учетом собственных предпочтений. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Персональный бариста» в мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть».

Дополнительно на станции можно воспользоваться краном с технической водой и помыть окна, фары и номерные знаки, а также подкачать шины. Также на станции есть бесплатный Wi-Fi.

Фото: сеть АЗС "Газпромнефть"

Получать привилегии от заправки можно став участником программы лояльности «Нам по пути». Она позволяет покупателям участвовать в актуальных акциях и приобретать топливо с дополнительной выгодой.

До конца сентября при заправке любым видом топлива от 30 литров и покупке кофе автомобилисты получают скидку в 1 рубль с литра топлива. А если приобрести дополнительно кофе и хот-дог, то скидка вырастет до 2 рублей с литра. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте, в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть», по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный), на АЗС.

Найти путь до ближайшей станции сети можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении «Сеть АЗС Газпромнефть», доступном для Android и iOS.