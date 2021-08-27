«Поехать на завод на такси сегодня в порядке вещей». Водитель из Нижнего Тагила о новых пассажирах и современном такси

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Нижний Тагил с момента основания стал крупным индустриальным центром. Неудивительно, что в городе популярны профессии, связанные с промышленностью. Средняя зарплата в регионе— 43 тысячи рублей, в Тагиле — 40,6 тысяч рублей, по данным Свердловскстата.

Реально ли зарабатывать больше в промышленном городе, будучи занятым не на производстве? В сети можно услышать мнение, что больше рабочих сейчас получают водители такси. «КП» решила разобраться, сколько и при каких условиях зарабатывают таксисты в индустриальном центре.

Юрию Молякову 30 лет. После школы он отучился на сварщика, пошел на производство и через пару месяцев понял, что хочет попробовать что-то ещё. Тогда молодой человек начал таксовать и занимается этим уже восьмой год.

— Сейчас это моя основная деятельность. Купил себе машину корейской марки - надежный и неприхотливый автомобиль. Перевел на газ, чтобы дешевле было. Я принимаю заказы через сервис Яндекс.Такси, там мой автомобиль попадает под тариф «Комфорт», — рассказывает Юрий.

На вопрос, любит ли тагильчанин свое дело, он отвечает:

— Да! Прежде всего за возможность дохода. Получаю обычно от 50 до 70 тысяч рублей в месяц.

Вторым плюсом Юрий называет вольный график.

— Могу в 10 утра выйти на линию, могу в 10 вечера. Или вообще заниматься своими делами среди недели и “потаксовать” в выходные. В июле ездил в отпуск, и не нужно было его ни с кем согласовывать. Провел его, путешествуя по области: походы, рыбалка…

Когда Юрий только начинал свой путь в такси, он выполнял заказы через "Везет”, затем перешёл на заказы от Яндекса.

— Такси за последние годы очень изменилось. Взять хотя бы рейтинговую систему — оценки, которые ставят пассажиры. Они прямо сказываются на числе заказов. Раньше можно было отказываться от поездок сколько хочешь, никто слова не скажет. Сейчас нужно поддерживать рейтинг, иначе система будет предлагать меньше заказов. «Но в этом нет ничего плохого, так как выросло качество услуги для пассажиров», — говорит таксист.

По словам Юрия, среди его коллег стало больше молодежи. Одни подрабатывают, другие делают частные перевозки главным источником своего дохода.

— Бомбилам в тягость современные условия работы. Они продолжают ждать своего одного пассажира в день на вокзале и по остановкам, — рассказывает тагильчанин.

Изменились и пассажиры. Юрий выходит на линию в 6:30. До 8:30 «одни заводчане катаются». То есть работники предприятия отправляются на смену на такси, и это в порядке вещей. Чуть позже вызывают машину учителя, медработники.

— Это самое “хлебное” время. Вообще я стараюсь работать пятидневку по восемь часов в день. Иногда задерживаюсь, если заказов много и хочу подзаработать.

«ВСЮ ДОРОГУ МНЕ ЧИТАЛИ СТИХИ»

— Когда пандемия началась, число заказов неимоверно выросло. Люди предпочитали такси общественному транспорту. Никогда не было так много пассажиров. Финальная стоимость за поездку подросла. Когда стали переводить сотрудников на удаленку, число заказов в утренние часы, наоборот, упало. А вечером их стало в разы больше, поэтому все равно водители не потеряли, — продолжает водитель.

Знакомые иногда жалеют Юрия, мол, занятость у него однообразная.

— Я предпочитаю слово «размеренная». И потом, время от времени на пассажирском сиденье оказываются интересные люди. Как-то отвозил дедушку на вокзал. Помог ему с чемоданами, а тот растрогался. Рассказал, что он конструктор главного танка СССР Т-72. У него свой сборник стихов, посвященный этой машине. Всю дорогу с выражением мне читал.

Несмотря на то, что у нас город производственный, мне не стыдно говорить, что я водитель такси. Потому что если я захочу, то могу заработать в два раза больше, чем любой рабочий или менеджер по продажам.