Стало известно, чьи поминки прервала Росгвардия в Краснолесье

Нескольких человек уложили лицом в землю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны подробности операции Росгвардии у ЖК «Балтийский» в Краснолесье 24 августа. Мероприятие, которое силовики приняли за сходку, оказалось поминками.

- Дело в том, что туда должен был приехать Гия. Это единственный в Свердловской области вор в законе, - уточнил «КП»-Екатеринбург осведомленный источник.

Официальная же причина визита росгвардейцев - поиск беглых преступников.

- Силовикам поступила оперативная информация. Стражи порядка установили личности всех собравшихся, проверив их по имеющимся оперативным базам данных. По данному факту проводится проверка, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Кроме этого стоит отметить, на днях в Екатеринбурге прошли похороны известного в преступной среде Гиви.

- Гиви - простой вор. Он 19 лет отсидел по за имущественные кражи, в основном квартирные. В последнее время он промышлял тем, что воровал вещи из машин на ЕКАДе. Во время одного из таких эпизодов его сбила машина. Сейчас его близкие решают вопрос об отправке тела на родину в Грузию, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

Напомним, что почти два десятка человек были задержаны в ходе «стрелки» на улице Юмашева. Все участники получили административный арест.