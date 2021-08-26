Екатеринбуржец, сцепившийся со следователем на «золотом» Лексусе, попросил Владимира Путина уволить силовика

Артем Халилов (слева) утверждал, что Антон Истомин (справа) подносил к его горлу складной нож. Фото: скриншот с камеры наблюдения, Антон Истомин

25-летний екатеринбуржец Антон Истомин написал письмо к президенту России Владимиру Путину. В нем он попросил уволить заместителя начальника следственного отдела СК по Октябрьскому району Екатеринбурга Артем Халилова.

В сентябре 2019-го года двое мужчин не смогли поделить очередь на аппарат по подкачке колес на заправке на улице Шейнкмана. Между ними произошла стычка. Как выяснилось позже, водителем Lexus оказался следователь СК Артем Халилов. После произошедшего на Антона Истомина завели уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Версии участников конфликта в корне отличались. В частности, следователь утверждал, что Антон Истомин приставлял к его горлу перочинный нож.

Истомин же говорил, что Артем Халилов существенно превосходил его по габаритам, поэтому он решил взять в руку маленький складной нож для утяжеления удара (на случай если дело все-таки дойдет до драки). Антон Истомин утверждал, что нож на протяжении всего конфликта находился в сложенном виде.

Произошедшее получило широкий общественный резонанс. В итоге суд оправдал Антона Истомина. Кроме того, судья в ходе процесса отметила, что силовик сам стал зачинщиком конфликта. Следователь Артем Халилов с таким решением сне согласился и пытался оспорить вердикт. В частности, 3 августа состоялась кассация на приговор. Но и кассационный суд подтвердил невиновность Антона Истомина.

- Если бы это был полицейский, то его бы уже на следующий день уволили по отрицательным мотивам. Если бы это были два простых человека, то такое дело вообще никогда бы не дошло до суда, - рассказал в начале импровизированной пресс-конференции адвокат Сергей Колосовский, чья фирма представляла интересы Антона Истомина. - Мы добились от руководства регионального СК формальной отписки о том, что Халилова привлекли к дисциплинарной ответственности. Правда, не ясно, в чем она заключалась. Потому, что человек был капитаном, а стал майором, то есть, его ещё и повысили.

Адвокаты обратили внимание на то, что делом Антона Истомина занимались пять разных следователей. Первоначально его расследовал районный следственный отдел СК, но потом дело передали во второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК СКР по Свердловской области.

Адвокаты обратили внимание на то, что делом Антона Истомина занимались пять разных следователей Фото: Евгений СТОЯНОВ

- Антон оправдан. Но ему и нам хочется добиться увольнения Халилова. Потому, что он совершил поступок, который порочит честь офицера, - заключила адвокат Антона Истомина Елена Афанасьева.

Адвокаты представляли интересы Истомина бесплатно, поэтому их клиент не сможет взыскать деньги за предоставление ему юридических услуг с Артема Халилова. Если следователя уволят, то 25-летний Антон Истомин не будет подавать к силовику иск о возмещении морального вреда. - Эти два года я прожил в атмосфере постоянного страха. Каждый суд, каждый поход к следователю, все время боялся услышать фразу, что меня закрывают, - вспоминает Антон Истомин.

На пресс-конференции он не присутствовал, так как находится дома с коронавирусом. С журналистами он общался по видеосвязи.

Екатеринбуржец рассказал, что возбуждение уголовного дела существенно повлияло на его жизнь.

- Повлияло на всех уровнях. Следователи начинали отправлять запросы на работу, по соседям, пытались на меня что-то "нарыть". В начале запроса жирным шрифтом было написано, что на меня заведено уголовное дело. Были вопросы и от службы безопасности на работе. Хотя они видели в Сети эти видео, поэтому понимали, что произошло. Но вот люди выше - из руководства, решили, что таких людей держать нельзя. Поэтому меня увольняли. Тогда я работал менеджером в доставке еду. На данный момент работаю тоже менеджером, но в коммунальной сфере, - говорит Антон.

Обращение к президенту от имени Антона Истомина адвокаты собираются отправить 26 августа. - При рассмотрении уголовного дела было установлено, что Халилов проявил неуважение к простым гражданам, кичливость своим достатком и служебным положением. Руководители СУ СКР по Свердловской области предприняли все меры, чтобы оправдать подобное поведение своего подчиненного, - говориться в письме на имя президента.

Кстати, адвокаты пригласили на пресс-конференцию и представителя регионального СК. Но пресс-секретарь ведомства не пришел. Стоит отметить, что ведомство так и не прокомментировало инцидент на заправке.

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