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Общество25 августа 2021 13:43

Из-за аномальной жары и засухи воду в Екатеринбург будут закачивать из Челябинской области

Своих водохранилищ столице Урала уже не хватает
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Вода из соседнего региона будет течь до Екатеринбурга неделю.

Вода из соседнего региона будет течь до Екатеринбурга неделю.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Следствием аномальной жары на Урале стали не только лесные пожары, но и, буквально, засуха. В Верхнемакаровском и Волчихинском водохранилищах, из которых «пьет» весь Екатеринбург, стало не хватать воды. Первое заполнено лишь на 61%, а второе на 56%. Это данные «Водоканала».

- Такая гидрологическая обстановка сложилась в связи с аномально жарким температурным режимом и длительным отсутствием существенных осадков, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

На помощь Екатеринбургу придет так называемый Нязепетровский гидроузел. Это гидротехническое сооружение на реке Уфа — воду столица Урала будет получать прямо из Челябинской области. Перекачка начнется с 1 сентября.

- Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил МУП «Водоканал» совместно с Нижне-Обским бассейновым водным управлением проработать вопрос запуска Нязепетровского гидроузла, - уточняют в администрации Екатеринбурга. - После того, как вода насосами перекачивается через Уральский хребет, она попадает в естественное русло реки западная Чусовая и проходит 170 километров до Верхнемакаровского водохранилища. В среднем путь воды длится около одной недели.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ