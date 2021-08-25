Из-за аномальной жары и засухи воду в Екатеринбург будут закачивать из Челябинской области

Вода из соседнего региона будет течь до Екатеринбурга неделю. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Следствием аномальной жары на Урале стали не только лесные пожары, но и, буквально, засуха. В Верхнемакаровском и Волчихинском водохранилищах, из которых «пьет» весь Екатеринбург, стало не хватать воды. Первое заполнено лишь на 61%, а второе на 56%. Это данные «Водоканала».

- Такая гидрологическая обстановка сложилась в связи с аномально жарким температурным режимом и длительным отсутствием существенных осадков, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

На помощь Екатеринбургу придет так называемый Нязепетровский гидроузел. Это гидротехническое сооружение на реке Уфа — воду столица Урала будет получать прямо из Челябинской области. Перекачка начнется с 1 сентября.

- Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил МУП «Водоканал» совместно с Нижне-Обским бассейновым водным управлением проработать вопрос запуска Нязепетровского гидроузла, - уточняют в администрации Екатеринбурга. - После того, как вода насосами перекачивается через Уральский хребет, она попадает в естественное русло реки западная Чусовая и проходит 170 километров до Верхнемакаровского водохранилища. В среднем путь воды длится около одной недели.