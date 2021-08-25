«Что нам стоит дом построить?» - выбираем подходящую ипотеку

Фото: предоставлено пресс-службой ПСБ

Ипотечный кредит остается популярным инструментом для покупки жилой недвижимости. И это понятно: покупка квартиры – самая затратная статья в семейном бюджете. С 1 июля 2021 года начали действовать новые условия госпрограммы льготного ипотечного кредитования. Чтобы сделать ипотеку максимально доступной для клиентов, ПСБ предложил новые условия по целому ряду своих ипотечных программ. Что изменилось и как подобрать подходящую именно вам ипотеку? Попробуем разобраться.

СКОЛЬКО СТОИТ ГОСПРОГРАММА?

В апреле прошлого года в качестве одной из антикризисных мер стартовала программа господдержки «Госпрограмма 2020». Ее запуск помог сохранить спрос на рынке недвижимости. Очень быстро госпрограмма стала одной из самых востребованных: с начала ее действия более полумиллиона жителей нашей страны смогли улучшить свои жилищные условия.

По статистике ЦБ РФ, в первом полугодии 2021 года жители Свердловской области оформили 33,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 83 млрд рублей. Это на 45% по количеству и на 68% по объему больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такая динамика объясняется, прежде всего, ростом доступности ипотеки: в июне 2021 года средневзвешенная ставка по ИЖК обновила исторический минимум и составила 7% годовых.

Фото: предоставлено пресс-службой ПСБ

В конце июня 2021 года Правительство РФ подписало постановление о ее продлении еще на 1 год – до 1 июля 2022 г, но на новых условиях. Теперь по ипотечной госпрограмме установлена максимальная ставка в размере 7% годовых в рублях, лимит по сумме займа составляет 3 млн рублей для всех регионов России.

ПСБ в дополнение к государственным субсидиям снизил ставку по программе еще на 1,15 п.п. – до 5,85% годовых в рублях*. Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. По условиям госпрограммы, кредитный договор нужно оформить до 1 июля 2022 года на приобретение недвижимости в любом регионе России на первичном рынке жилья у застройщика.

Первоначальный взнос установлен в размере от 15%, срок ипотеки - до 30 лет, максимальная сумма – 3 млн рублей. Заявку может подать каждый официально трудоустроенный гражданин старше 21 года с общим стажем не менее одного года. Подтвердить свой доход достаточно справкой 2-НДФЛ, выпиской с зарплатного счета или справкой по форме работодателя. Кстати, в ПСБ можно предоставить выписку дистанционно. Заемщиками могут быть до 4 человек, в том числе гражданские супруги.

ЕСЛИ СЕМЬЯ РАСТЕТ

«Семейная ипотека», как многие уже знают, - это льготная ипотечная программа с государственной поддержкой для семей с детьми. С 1 июля 2021 года в нее внесены важные изменения, сделавшие ее еще доступнее. Теперь под условия программы попадают семьи, в которых родился первенец, тогда как ранее она предназначалась для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился второй или следующий ребенок.

Обратиться за «Семейной ипотекой» можно в ПСБ. Здесь предложат следующие условия: сумма кредита для жителей Свердловской области - от 500 000 рублей до 6 000 000 рублей, семейную ипотеку можно оформить на срок от 3 до 30 лет по ставке 4,39% годовых в рублях* на весь срок кредитования. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% и не более 80% стоимости квартиры. Важно: в качестве части первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала.

В рамках семейной ипотеки можно купить квартиру на первичном рынке жилья или приобрести частный дом.

Программу семейной ипотеки в ПСБ можно использовать и для рефинансирования имеющихся ипотечных кредитов. Правда, необходимо соответствие нескольким условиям: жилье должно быть приобретено на первичном рынке у продавца, являющегося юридическим лицом, ранее по кредиту не проводилась реструктуризация, а по действующему кредиту отсутствуют текущие просрочки**.

ВОЕННАЯ ИПОТЕКА

Военная ипотека по госпрограмме – это государственная субсидируемая программа. Отличие от стандартной ипотеки в том, что кредит, который берет военнослужащий, выплачивает государство. Заемщик сам выбирает себе жилье, а государство ежемесячно погашает за него кредит. При этом нет ограничений при использовании собственных средств или, например, материнского капитала для досрочного погашения.

Фото: предоставлено пресс-службой ПСБ

ПСБ, кстати, является лидером на рынке военной ипотеки как по выдачам, так и по объему портфеля.

Кто может взять военную ипотеку? Льготным кредитом могут воспользоваться военнослужащие Минобороны России, сотрудники Росгвардии, ФСБ, органов государственной охраны (ФСО), спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры, Службы специальных объектов при Президенте РФ (ГУСП) и др., подписавшие второй контракт по военной службе или отслужившие 3 года, либо отучившиеся в военном учебном заведении 5 лет. После этого они должны зарегистрироваться в накопительно-ипотечной системе (НИС) и открыть в ней счёт.

По условиям программы заемщик в ПСБ может приобрести квартиру в любом городе (не обязательно в том, где проходит службу) на первичном и вторичном рынке жилья у застройщика, а также при необходимости может рефинансировать кредит другого банка.

ПСБ предлагает следующие условия военной ипотеки: сумма кредита - от 10% стоимости недвижимости до 3 000 000 рублей, срок кредитования - от 1 до 25 лет, ставка - 5,85% годовых в рублях на весь срок кредитования. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% и не более 90% стоимости квартиры***.

Чтобы подать заявку, военнослужащему в возрасте от 21 года достаточно заполнить анкету на ипотечный кредит (это можно сделать в электронном виде), предъявить паспорт гражданина РФ и свидетельство участника НИС. Заявка на ипотечный кредит в любом отделении ПСБ будет рассмотрена в течение одного рабочего дня, а для его оформления есть современные и удобные сервисы: онлайн-оценка недвижимости и онлайн-страхование.

На днях ПСБ запустил цифровой сервис внутреннего рефинансирования военной ипотеки. Новая опция позволит клиентам-военнослужащим снизить ставку по действующему кредиту дистанционно, не отрываясь от службы, в мобильном приложении или интернет-банке. Для получения услуги заемщику достаточно выбрать опцию «Реструктуризация ипотечного кредита», проверить свои паспортные данные и подтвердить операцию с помощью кода, полученного в СМС. Все проверки автоматизированы, время ожидания не превышает минуту.

В заключение хочется обратить внимание на возможности экосистемы ПСБ «Легкая ипотека». Сервис позволяет дистанционно заказать оценку жилой недвижимости, оформить страхование и зарегистрировать право собственности без посещения Росреестра или МФЦ.

*СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА Ставка 4,39% годовых в рублях применяется для работников государственных и бюджетных организаций, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, являющихся зарплатными клиентами Банка, в семьях которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (родился ребенок), при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. Для остальных категорий клиентов ставка увеличивается на 0,56%. Первый взнос от 15% до 80% от стоимости приобретаемой недвижимости. Сумма кредита – от 500 тыс. до 12 млн. Р для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; и до 6 млн. Р для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Срок кредита – от 36 до 360 месяцев. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробные тарифы и условия предоставления услуг можно узнать на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка.

**РЕФИНАНСИРОВАНИЕ. СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА. Ставка 4,39% годовых в рублях применяется для работников государственных и бюджетных организаций, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, являющихся зарплатными клиентами Банка, в семьях которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (родился ребенок), при рефинансировании кредитов, ранее полученных на приобретение готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц. Ставка 4,39% применяется при наличии страхования и предъявлении заемщиком договора об ипотеке / договора залога прав с отметкой о госрегистрации ипотеки / залога прав в пользу ПСБ. Для остальных категорий клиентов ставка увеличивается на 0,56%. Сумма кредита – от 500 тыс. до 12 млн. Р для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; и до 6 млн. Р для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ, но не более остатка основного долга по рефинансируемому кредиту. Срок кредита – от 36 до 360 месяцев.

Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробные тарифы и условия предоставления услуг можно узнать на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка.

*** ВОЕННАЯ ИПОТЕКА ГОСПРОГРАММА. Ставка 5,85% годовых в рублях применяется для военнослужащие Минобороны России, сотрудники Росгвардии, ФСБ, органов государственной охраны (ФСО), спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры, Службы специальных объектов при Президенте РФ (ГУСП) и др., подписавшие второй контракт по военной службе или отслужившие 3 года, либо отучившиеся в военном учебном заведении 5 лет, при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования или квартиры на вторичном рынке. Первый взнос от 15% до 90% от стоимости приобретаемой недвижимости. Сумма кредита не менее 10% от рыночной стоимости или стоимости, указанной в договоре приобретения до 3 млн. Р. Срок кредита – от 12 до 300 месяцев. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробные тарифы и условия предоставления услуг можно узнать на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка.

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