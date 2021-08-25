Метеоролог о долгожданных дождях в Екатеринбурге: «Ливни пройдут локально, пожары они не потушат»

Пожар под Ревдой уничтожил 300 га леса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области уже который день бушуют лесные пожары. На борьбу с ними вышли сотрудники МЧС, Авиалесоохраны, волонтеры и садоводы. Но пока побороть стихию не удается. В настоящее время горят леса на территории Пышминского городского округа – это 3100 га, Первоуральского городского округа – 914,9 га, Ревдинского городского округа – 302,5 га. Последний пожар не на шутку перепугал жителей Екатеринбурга. Дело в том, что деревья полыхали прямо возле Московского тракта в районе Волчихинского водохранилища под Ревдой (в 40 км от уральской столицы). Его свидетелями стали не только садоводы, но и автомобилисты, которым пришлось пробираться через густой черный дым, окутавший проезжую часть.

Синоптики Уральского гидрометцентра говорят о том, что вот-вот аномальную жару сменит похолодание, а в Свердловскую область придут долгожданные дожди. Но, похоже, они вряд ли смогут помочь в тушении лесных пожаров.

- Дожди, которые прогнозируются будут локальными, - объясняет Леонид Старков, ведущий метеоролог «Гисметео». – Повсеместно на них рассчитывать не приходится. Пожары природные самостоятельно они не потушат. Каким-то участкам повезет. А в целом ситуация с пожароопасностью в регионе не изменится. Почему так? Потому что атмосферный фронт, который приближается к Уралу с запада, действует на фоне повышенного атмосферного давления, он размыт, грозовые и ливневые очаги формируются на нем местами.

На борьбу с пожарами уже вышли садоводы и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соответственно в каких-то городах области ливни идут, а в других по-прежнему жарко и сухо. Например, вчера грозы, ливни и град прошли на севере региона.

- В частности метеостанция Невьянск ночью отметила 48 мм осадков, это достаточно много. Вчера днем в Мариинске выпало 8 мм, На севере области прошли серьезные дожди. Краснотурьинск - 22 мм, Карпинск 24 мм. Примерно также эти дожди будут проходит сегодня на территории Свердловской области, - продолжает Леонид Старков. – Но это все локальное воздействие.

Аномальная жара отступит в четверг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, согласно прогнозу, жара в Екатеринбурге спадет уже завтра.

- Этот атмосферный фронт сменит сухой континентальный воздух на более влажный и прохладный из Атлантики. Если сегодня в Екатеринбурге за 30, то завтра уже будет до 30, - уточняет ведущий метеоролог «Гисметео». – Ветер сменит направление на западный - северо-западный. Во второй половине недели жаркая погода станет по-летнему теплой + 20 - +24 в Екатеринбурге. А в конце августа почувствуете дыхание осени - + 18 + 20.

Что же касается 1 сентября, то до первого учебного дня еще целая неделя. Синоптики не решаются давать настолько долгосрочный прогноз. Но уже очевидно, что жары в этот день не будет.