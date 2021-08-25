Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 25 августа 2021 года

Свердловская область переживает третью волну коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 25 августа 2021 года официально подтверждено еще 527 новых случаев коронавируса, из которых на уральскую столицу приходятся 161 случай.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Полевском, Сухом Логе, Ирбите, Ревде, Карпинске, Верхней Синячихе, Каменске-Уральском, Бисерти, поселке Малышева, ЗАТО Свободный, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 граждан с начала пандемии составляет 120 440 человек, из которых 111 272 человека полностью справились с вирусом. За сутки врачи выписали из больниц 468 человек.

На данный момент состояние 785 пациентов остается тяжелым, 473 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 347 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 32 случая смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 002 случая.

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