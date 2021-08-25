Самолет с девочкой, потерявшей семью в аварии под Саратовом, вылетел в Екатеринбург

Медики перевезут девочку в больницу Екатеринбурга Фото: Минздрав Саратовской области

Трехлетнюю малышку, потерявшую в аварии под Саратовом маму, папу и двух братьев 25 августа, привезут в Екатеринбург. Рано утром борт воздушной службы санитарной авиации Саратовской области поднялся с аэродрома города Вольска. Медики сделали все возможное, чтобы перевезти малышку в Екатеринбург, где ее ждут родственники.

- Наши анестезиологи, реаниматологи, комбустиологи и другие специалисты круглосуточно консультировали вольских врачей по тактике лечения ребенка. Состояние девочки удалось стабилизировать, - рассказал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. - Мы приложили все усилия, чтобы девочка попала к родным. Много организационных моментов - получить воздушный коридор, продумать оптимальный маршрут, дозапрпавку самолета в промежуточном пункте посадки.

Борт воздушной службы санитарной авиации Саратовской области вылетел с аэродрома города Вольска Фото: Минздрав Саратовской области

Девочке предстоит длительное лечение в детской городской больнице №9 Екатеринбурга. Врачи наедятся, что рядом с близкими, ей будет проще восстановиться.

- Нужно понимать, что лечение у этого ребенка предстоит длительное, оно не является уникальным, которого нельзя получить у нас, в Саратове, но очень важно, чтобы рядом с девочкой были близкие люди. Это, если хотите, некая социализация после пережитого, - отметил главный врач Саратовской областной детской клинической больницы Михаил Свинарев.

Врачи наедятся, что рядом с близкими, девочке будет проще восстановиться Фото: Минздрав Саратовской области

Смертельная авария под Вольском произошла днем 20 августа. Семья 50-летнего Станислава и 46-летней Галины Пухачевых возвращалась домой из отпуска. По предварительной информации, уралец, управляющий «Лада Гранта», не уступил дорогу КамАЗу при выезде с прилегающей территории. После столкновения легковушку отбросило в фуру Volvo. Из ее кузова на отечественный автомобиль высыпался раскаленный о жары асфальт. Галина, ее супруг, мать и двое сыновей погибли на месте. Трехлетняя девочка получила ожоги 30% тела.

Следственный комитет после ДТП возбудил уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Тела погибших уже опознали родственники.

В случае если будет доказана вина погибшего Станислава Пухачева, то дело закроют в связи со смертью подозреваемого.

- Следователями и криминалистами регионального СК проведен осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СКР по Саратовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.