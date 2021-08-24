Путешествие в машине с диваном и душем: купить дом на колесах в Екатеринбурге

Фото: Авито

Купить дом на колесах и путешествовать в нем, как герои американских фильмов – вполне реализуемая мечта для жителей Екатеринбурга. Здесь можно купить дом на колесах, оборудованный не хуже гостиничного номера.

Эксперты Авито Авто рассказали, какую модель дома на колесах купить в Екатеринбурге и в какие живописные места России отправиться на автокемпере.

В Свердловской области на Авито Авто размещено около 60 объявлений о продаже автодомов. Самый дорогой кемпер продается за 2 500 000 руб. За эту сумму можно купить тюнингованный дом на колесах Vintage ярко-красного цвета в комплекте с автомобилем DODGE RAM 3500. Внутри автодома есть газовая плита, микроволновая печь, телевизор с DVD, холодильник. В нем есть все для комфортной поездки: биотуалет, душ и умывальник с проточным водонагревателем и баком на 200 литров, светодиодное и наружное освещение, ИК отопитель в спальном отсеке.

Фото: Авито

Если требуется более компактный и маневренный вариант, можно купить дом на колесах в Екатеринбурге – Iveco Daily 2008 года выпуска. В комплектацию автодома за 1 600 000 руб. входит душевая кабина, туалет, раковина, двухконфорочная газовая плита и бак для питьевой воды на 500 литров, TV, DVD-привод и стереосистема. Спальное место организуется из раскладного дивана, а кузов утеплен - уютно будет даже в прохладные ночи.

Фото: Авито

Чтобы купить дом на колесах в Екатеринбурге еще дешевле, например за 549 000 рублей, подойдет кемпер-прицеп Elddis Typhoon 1998 года выпуска.

Внутри прицепа есть диваны, раскладная кровать, кухонный блок с газовой плитой, мойкой, холодильником. В кемпере есть отдельная ванная комната, оборудованная душевой кабиной с горячей водой, раковиной, встроенным поворотным биотуалетом, шкафчиками, полками и зеркалом. Любители готовить шашлыки и стейки смогут воспользоваться газовым грилем.

Фото: Авито

Купить бюджетный дом на колесах в Екатеринбурге можно и за 225000 рублей – это модель WOLF 420 Несмотря на свой солидный возраст - 43 года – автодом выглядит очень опрятно, так как, по словам автора объявления, почти не эксплуатировался. Такой вариант подойдет для комфортных туристических поездок по своему региону с ночевками. Внутри кемпер оборудован газовой плитой, холодильником, раковиной, двумя двуспальными кроватями, местами для хранения вещей.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДОМЕ НА КОЛЕСАХ

Купить дом на колесах в Екатеринбурге и отправиться в путешествие по России – очень простая задача. Эксперты советуют отправиться на Алтай, где качественно сделаны дороги.

Чек-лист: посмотреть гору Белуха, Золотые горы, Алтайский заповедник, Катунский заповедник, древние петроглифы Калбак-Таш и Шавлинские озера.

Еще одно место – республика Адыгея. Купить дом на колесах и доехать самостоятельно.

Что посмотреть: плато Лаго-Наки, водопады Руфабго, Большую Азишскую пещеру. Искупаться в местных термальных источниках и погулять в Кавказском заповеднике.

Купить дом на колесах и отправиться в Дагестан.

Здесь эксперты советуют посетить Махачкалу и Дербент, погулять в у подножия гор, посмотреть такие достопримечательности, как водопад на плато Хунзах, озеро Кезеной-Ам, поселок Гуниб и заброшенное село Гамсутль.

Камчатка тоже подойдет для тех, кто купил дом на колесах в Екатеринбурге. Здесь как раз удобнее всего добираться до живописных мест и достопримечательностей на машине, а еще эксперты считают, что в регионе есть сложности с размещением. Эти условия совсем не проблема для тех, кто купил дом на колесах. Обязательны к посещению Ключевская сопка, долина гейзеров, черный Халактырский пляж, термальные источники в Налычево.

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