Купить цветы на 1 сентября в Екатеринбурге: цены, адреса магазинов

1 сентября 2021 из-за пандемии общей для школы линейки не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 1 сентября родители школьников Екатеринбурга как всегда спешат за цветами. Рассказываем, где купить цветы и букеты, а также, сколько они будут стоить.

Купить цветы в Екатеринбурге на 1 сентября можно у бабушек на «стихийных» рынках. Такие будут работать на улице Фрунзе, где летом все те же бабушки продавали ягоды и огурцы, на Малышева-Комсомольской, у магазина «Кировский» на Сиреневом бульваре. Цена букета «из собственного сада» примерно 300 – 500 рублей, но 31 августа, предприимчивые продавцы могут подсуетиться и повысить стоимость букета до 1500 рублей и выше.

Специально к 1 сентября бизнесмены зачастую пригоняют машины с цветами или оборудуют лавки, как на 8 Марта. В таких киосках тоже устанавливают высокую цену.

По фиксированной цене можно купить цветы на 1 сентября в специализированных магазинах.

Жарден

Адрес: ул. Высоцкого, 42а (с 8:00 до 23:00), ул. Посадская, 45, ул. Куйбышева, 147, ул. Победы, 96, ул. 8 Марта, 188, ул. Бебеля, 148, ул. Машиностроителей, 19, ул. Луначарского, 91/1 и ул. Декабристов 16/18

Сайт: jarden.su

Время работы: круглосуточно

За 550 рублей можно купить цветы на 1 сентября в магазине Екатеринбурга «Букет учителю». В них входят, герберы, розы и подсолнухи.

Ирис Бурбонов

Адрес: ул. Папанина, 9 (8:30 – 20:30), ул. Красноармейская, 66 (9:00 – 21:00), ул. Юлиуса Фучика, 9 (8:00 – 20:00)

Сайт: irisburbonov.ru

Цветы на 1 сентября в Екатеринбурге: 900 – 4500 рублей.

Вбукете.рф

Адрес: ул. 8 Марта, 57 и ул. Репина, 99 (круглосуточно), ул. Победы, 26 (с 9:00 до 21:00), ул. Вильгельма де Геннина, 40 (с 8:00 до 21:00)

Сайт: вбукете.рф

За цветы на 1 сентября здесь придется заплатить 999 рублей (букет из 11 роз), 1350 рублей (один пиафлор, четыре рускуса, один солидаго, один гиперикум, одна роза,две эустомы). Букет из подсолнухов обойдется в 1860 рублей.

Супермаркет цветов и подарков

Адрес: ул. Комсомольская, 72а

Сайт: cvetmarket.com

Время работы: 8:00 – 20:00

Цветы на 1 сентября в Екатеринбурге можно купить за 1300 рублей: одна гербера, одна роза, одна статица, одна кустовая хризантема, одна альстромерия и зелень.

Есть и букеты из кустовых хризантем за 2350 рублей.

Клумба.Екб

Адрес: ул. Машинная, 11

Сайт: klumba-ekb.ru

Время работы: круглосуточно

Цветы на 1 сентября в Екатеринбурге можно купить за 1500 рублей (букет из 15 белых хризантем), 1200 рублей стоит букет из 15 альстромерий, а 880 рублей стоят 11 гербер.

Натюр.букет.рф

Адрес: ул. Машиностроителей, 49

Сайт: натюр-букет.рф

Время работы: 9:00 – 21:00

Цветы на 1 сентября в Екатеринбурге можно купить за 530 рублей – это букет из 5 красных роз. За 990 рублей здесь предлагают букет из трех альстромерий, одного гипсофила, трех аспидистров, трех рускусов, трех гербер и кустовой хризантемы.

Инициативные группы предлагают дарить цветы на 1 сентября только классному руководителю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цветочная долина

Адрес: ул. 8 Марта, 130

Сайт: flowersvalley.ru

Цветы на 1 сентября здесь продают от 750 рублей – это букеты из сухоцветов. За 810 рублей можно купить букет белых хризантем.

Букет 96.ру

Адрес: ул. Московская, 200; ул. Кузнецова, 2\2

Сайт: buket-96.ru

– Вообще букеты на 1 сентября покупают из всех цветов. В основном выбирают по цене. Популярны герберы, хризантемы, подсолнухи, – рассказали в магазине «Букет 96.ру».

Цветы на 1 сентября здесь предлагают за 1450 рублей – букет из гортензий, хризантем, эустомы и зелени. За 600 рублей можно купить композицию из розы, гвоздик, солидаго, зелени в корзине.

ВМЕСТО ЦВЕТОВ

Уже не первый год инициативные родители Екатеринбурга призывают участвовать в акциях вместо того, чтобы покупать цветы на 1 сентября.

А именно, вместо того, чтобы купить цветы на 1 сентября в Екатеринбурге, благотворительные фонды предлагают пожертвовать «деньги на цветы» на лечение детям.

В 2020 году такую акцию проводил Русфонд, а администрация Екатеринбурга предлагала родителям обойтись лишь букетом классному руководителю и помочь финансами хоспису при ЦГБ №2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Екатеринбурге на 1 сентября 2021: без дождя, +17 градусов и солнце. Публикуем предварительный прогноз погоды (подробнее)

Учебный год 2021 в Екатеринбурге: пройдут ли линейки в школах. Рассказываем, как начнется учебный год 2021 в школах Екатеринбурга и Свердловской области (подробнее)