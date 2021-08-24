Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 24 августа 2021 года

Меры предосторожности в Екатеринбурге сохраняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано еще 521 случай заражения коронавирусом, из которых 204 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Кушве, Ревде, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Среднеуральске, Серове, Карпинске, Ивделе, Ирбите, Первоуральске, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах Среднего Урала.

Общее число заболевших уральцев с начала пандемии в Свердловской области составляет 119 913 человек, из которых 110 809. За сутки медики выписали из инфекционных отделений больниц 463 человека.

Сейчас по состоянию на 24 августа 2021 года врачи оценивают состояние 790 пациентов как тяжелое, 479 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 356 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердился еще 31 случай смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 970 человек.

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