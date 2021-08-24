В Екатеринбургском зоопарке попросили садоводов не приносить яблоки для животных: получили больше трех тонн

Бинтуронг уже отведал свежий урожай, подаренный зоопарку екатеринбуржцами Фото: пресс-служба зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке попросили горожан больше не приносить яблоки для животных. За две недели садоводы отдали питомцам больше трех тонн урожая и сотрудники кормокухни теперь ломают голову, как же его сохранить.

- Выражаем глубокую признательность садоводам за труд и отзывчивость, а так же за заботу о питомцах Екатеринбургского зоопарка! - поблагодарили горожан в зоопарке.

Сейчас яблоки уже полностью заняли морозильные камеры и склады. В этом году ими решили не только угощать питомцев, но и варить компоты и специальный диетический мармелад.

Сейчас звери ждут, когда им принесут тыквы и кабачки Фото: пресс-служба зоопарка

Обеспечив яблоками животных чуть ли на год вперед, сотрудники зоопарка решили объявить сбор ягод, подсолнухов, свежей ботвы, тыкв и кабачков.

Так, что у вас богатый урожай и родственники и друзья уже делают вид, что не слышат вашего предложения взять очередной кабачок, приносите их в зоопарк. Животные будут только рады полакомиться свежим урожаем.

Животным пообещали сделать яблочное желе Фото: пресс-служба зоопарка

- Все ягоды, плоды и зелень должны быть свежими и качественными, ведь мы даём нашим животным только самые лучшие продукты, - отметили в зоопарке.

Угощения для зверей принимают с восьми часов утра до девяти часов вечера на служебной проходной со стороны улицы Луначарского