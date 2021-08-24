Полный бардак: у жителей уральской деревни перепутались номера и координаты домов

Пешеходный мост через Чусовую - единственная связь жителей Треки с «большой землей». Фото: Максим Ездаков

У деревни Трека под Первоуральском, богатая история. Ее основали еще в середине XVII века на месте башкирского укрепленного поселения. В XIX веке через нее регулярно проходили раскольники во время паломничества. А в советские годы тут разводили чернобурых лис. Сейчас Трека это одна из тех деревень, которые уже не столько живут, сколько выживают. От «большой земли» ее жителей отделяет река Чусовая. Попасть на другой берег можно только по пешеходному мосту.

А еще тут перепутаны адреса домов и участков, из-за чего очень сложно купить или продать недвижимость. Причем местные жители говорят, что по документам многие дома «съехали» - стоят совсем не в том месте, в котором должны.

«ДОМА В РЕКЕ СТОЯТ, ДА В ОГОРОДАХ»

- У нас все участки сдвинуты. Есть Береговая улица у Чусовой. И если смотреть по документам, то некоторые дома вообще в реке стоят! А улица Советская проходит по огородам, - рассказывает Екатерина, местная жительница. - Тут даже не каждый кадастровый инженер берется оформлять участки, потому что все знают, какая у нас обстановка.

На проблемы с адресацией и координатами домов жалуются многие жители деревни Трека. Фото: Максим Ездаков

Но серьезнее всего из-за этого пострадала пенсионерка Раиса Николаевна. В 2008 году она купила сруб в деревне по адресу Береговая, 3. На протяжении 12 лет она достраивала его до полноценного дома. А месяц назад с удивлением для себя обнаружила, что ее дом теперь это Береговая, 7, и человек, который владеет участком по такому адресу выставил его на продажу.

- Участок, на котором стоит мой дом по инвентаризации 1999 года был выделен местному жителю. Он начал на нем строиться. Потом у него появились проблемы со здоровьем и он уехал в Германию. Но перед этим он быстро распродал свое имущество. Так в 2008 году я по расписке купила недостроенный дом на Береговой, 3, - вспоминает Раиса Николаевна.

Оформлять недострой Раиса Николаевна тогда не стала. Сначала решила довести его до ума, чтобы жить в нем на пенсии.

- В июле мне позвонили знакомые, спрашивают, ты что, свой дом продаешь? - рассказывает Раиса. - Я говорю, что нет. И тогда они мне говорят, что видели объявление о продаже моего дома за 490 тысяч. Приходили еще риэлторы, сказали, что дом продается и чтобы я выселялась. Якобы у них есть все документы на собственность и на участок. Я конечно в шоке была. Откуда-то появились документы, что мой дом это не Береговая, 3, а Береговая, 7.

Этот дом Раиса Николаевна 12 лет доводила до ума. Фото: Максим Ездаков

Жители Треки рассказывают, что если пойти по деревне и попытаться найти дом, который все эти годы числился, как Береговая, 7, то ничего не найдешь. Усадьба сгорела много лет назад, а участок зарос. При этом в деревне четыре раза проходила переадресация, в ходе которой заросший участок якобы и вовсе лишился какого-либо адреса.

- Когда происходило очередное межевание, этот участок под номером 7 вообще не взяли в схему нашей Треки. Он без кадастрового номера стоит, - говорит Раиса. - Седьмой номер просто выпал. У нас жила некая Марина, которая лет 12 назад продала землю эту под номером 7. Он был продан по расписке и каким-то способом недавно по кадастровой карте перескочил на мой участок.

КРУЧУ-ВЕРЧУ, ЗАПУТАТЬ ХОЧУ

Если открыть в Интернете публичную кадастровую карту и посмотреть на деревню Трека, то и впрямь увидишь что-то странное. Вот домик на улице Береговой, на котором стоит цифра №3. Но если нажать на участок, на котором стоит этот домик, то в справке будет указан адрес «ул. Береговая, дом 7». Позвольте, но где же тогда третий дом? Ради интереса нажимаем на соседние участки. И вот, пожалуйста, стоит дом с цифрой 6 на нем. А в справке в участке обозначено «ул. Береговая, д. 3». То есть, шестерка превратилась в тройку, а тройка в семерку…

Если посмотреть по публичной кадастровой карте, то у дома №3 в справке стоит №7 (по данным сайта pkk.rosreestr.ru). Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В администрации Первоуральского городского округа таким чудесам на кадастровой карте тоже удивились и заодно проверили, как хозяева этих домов записаны в их документах. А там еще более странное: якобы и по Береговой, 3 и по Береговой, 7 числятся совсем другие люди - не те, кто является владельцами сейчас.

- В администрацию из деревни Трека с данной проблемой никто еще не обращался, - отмечают в пресс-службе администрации Первоуральска. - Но у нас был похожий случай. Одни обратились, вторые тоже. Все мирно решили.

По версии администрации, такая путаница произошла, когда в очередной раз менялась нумерация домов в Треке — якобы собственники домов в свое время могли по какой-то причине не привести документы в соответствие с новой нумерацией.

- Домам №3, 6 и 7 можно посоветовать обратиться за справкой о смене адреса. Нужно взять документы на дом и на землю, и приехать по адресу: город Первоуральск, улица Советская, 1 в отдел архитектуры городского округа Первоуральска. Их документы посмотрят, скажут, кто прав, - добавляют в пресс-службе администрации Первоуральска.

Раиса Николаевна тем временем решила обратиться в прокуратуру, с просьбой провести проверку по этой ситуации, а также обратиться за помощью к адвокату.

- Главная моя цель — навести порядок в Треке. Потому что у нас тут бардак в высшей степени. В администрации поселка Кузино по нам одни данные, в Росреестре другие. В земельном отделе администрации Первоуральска совершенно другие. В одном мне дают справку, что у меня Береговая, 3. У Росреестра дают справку, что раньше этот участок принадлежал не тому, у кого я его купила, а женщине Зое Ильиничне, а потом новые номера дали… И такая проблема у всей деревни. Каждый, кто делает документы на свой дом — обязательно обращается в суд. Потому что только через суд удается восстановить дом и его территорию. А мой дом в этой ситуации попал в самое пекло.

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