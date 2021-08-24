В Каменске-Уральском из-за поджигателя сгорела машина медика

Пламя задело также припаркованные рядом автомобили. Фото: vk.com/incident_ku

Поздняя ночь. Камера видеонаблюдения направлена на машины, припаркованные у жилого дома в Каменске-Уральском рядом с улицей Калинина. Справа из темноты вдруг появляется человек. Он подходит к иномарке Renault KAPTUR, ставит на ее крышу что-то, из чего вытекает жидкость прямо на лобовое стекло и стекает по нему к моторному отсеку.

Незнакомец отходит на несколько шагов и бросает в сторону машины некий горящий предмет. В следующее мгновение вся иномарка превращается в один огромный факел. Огонь задевает и соседние машины.

- В 02.58 поступило сообщение о пожаре, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - На площади в шесть квадратных метров повреждены: моторный отсек и кузов автомобиля Renault KAPTUR, кузов автомобиля ВАЗ 2111 и кузов автомобиля ВАЗ 2115.

Сильнее всего у иномарки пострадал моторный отсек. Фото: vk.com/incident_ku

Тушить пламя приехали две пожарные машины и шесть сотрудников МЧС. Уже к 03.15 они завершили работу на месте ЧП. Теперь сыщики уголовного розыска разбираются в обстоятельствах пожара. Они отрабатывают различные версии, включая и ту, по которой возгорание могло начаться под капотом, в моторном отсеке.

- Тревожный сигнал по данному факту поступил в дежурную часть отдела полиции №23 в четвертом часу утра, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Во дворе дома по улице Калинина горел автомобиль Renault KAPTUR 2020 года выпуска, принадлежащий сотруднице медицинского учреждения. В результате огонь перебросился на рядом стоявшую машину ВАЗ 2111. Точная причина пожара сейчас устанавливается. По итогам начавшейся проверки сотрудниками полиции территориального ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение.