На Урале мотоциклиста переехал грузовик

Мотоциклист погиб до приезда медиков Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Ревдинском районе, на 313 километре трассы Пермь-Екатеринбург накануне, 23 августа, поздним вечером, в жутком ДТП погиб водитель мотоцикла. Сначала мужчина не справился с управлением и упал на дорогу. После этого его переехал грузовик «Вольво».

- Сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель мотоцикла «Мотоленд», двигаясь со стороны Екатеринбурга, не выбрал безопасную скорость, в результате чего не справился с управлением мотоцикла, допустил наезд на разделительное ограждение с последующим опрокидыванием, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Известно, что мотоциклист - 48-летний житель Екатеринбурга, не имел прав необходимой для управления мотоциклом категории. От полученных травм он скончался до приезда медиков.

На трассе во время аварии было очень темно и водитель грузовика - 53-летний челябинец, не успел вовремя заметить лежащего на дороге мотоциклиста. Он рассказал автоинспекторам, что двигался в правой полосе в направлении Перми, когда на правой обочине увидел несколько стоящих автомобилей с включенной аварийной сигнализацией, а рядом с ними людей. Чтобы не зацепить их, он перестроился в левую полосу, где неожиданно увидел на дороге что-то большое. Тогда он сразу же начал тормозить, но наезда избежать не удалось. После этого он остановился и увидел, что наехал на человека.

- Госавтоинспекция настоятельно рекомендует участникам дорожного соблюдать требования ПДД РФ, во время движения выбирать скорость исходя из конкретных дорожных условий, садиться за руль только после обучения в автошколе и получения водительского удостоверения соответствующей категории, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

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