Съезд-перформанс партии «Новые люди» собрал больше 2 500 участников

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Партия «Новые люди» провела в столице внеочередной съезд, в котором приняли участие более 2 500 гостей и 100 журналистов. На съезде Новые люди приняли партийную программу. В нее вошли предложения по улучшениям во всех сферах: от медицины до внешней политики.

- Мы вступаем в завершающую стадию нашей избирательной кампании. Сегодня на внеочередном съезде мы приняли программу партии «Новые люди». Она небольшая, всего 30 страниц. Она проста и понятна. Перестать выкачивать деньги из экономики, раздувая госбюджет. Снизить налоги, вернуть их в регионы — туда, где они собираются. Дать больше самоуправления, свободы решать самим на своей земле, как жить и на что тратить. Вернуть конкуренцию во все сферы жизни страны, – рассказал лидер партии Алексей Нечаев.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Как отметила сторонница партии «Новые люди» Ирина Виноградова, съезд был не просто официальным мероприятием, на котором делегаты голосовали по пунктам повестки. Он прошел в формате перформанса, без сцены и с музыкальным сопровождением от симфонического оркестра.

- Съезд стал настоящим политическим шоу для сторонников и мощным зарядом на всю предвыборную кампанию для комьюнити Новых людей в России. Принятая программа - структурированный и понятный документ, представляющий избирателю картину мира глазами Новых людей. И этот мир мне нравится, – поделилась Виноградова.

Перед своими сторонниками выступила советник лидера партии Сардана Авксентьева. За последние три месяца она объехала 25 регионов и узнала у их жителей о проблемах, которые не могут решить местные власти. Каждую из них она намерена поднять в Госдуме в случае победы на предстоящих выборах.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

- Мы здесь. И вам придётся нас услышать. Мы придём в Госдуму и принесём туда голос регионов, который давно не звучал в стенах нашего с вами парламента. Потому что парламентские партии превратились в единую партию власти. Но мы, Новые люди, разрушим эту монополию. Потому что за нами реальный интерес десятков миллионов. За нами мудрость простых людей, которые через несколько недель возьмут в руки метлу и наведут порядок в одной из комнат нашей власти, – обратилась к однопартийцам Сардана Авксентьева.

На съезде выступили телеведущая Елена Летучая, актриса Юлия Барановская и советник лидера Новых людей по вопросам культуры, актер Сергей Жигунов. Они рассказали о том, что уже сделали и продолжают делать активисты партии в разных регионах страны.

- Мы не просто выдвигаем какие-то кабинетные теории и ждем, пока их кто-то воплотит в жизнь. Мы предлагаем готовые решения и сами на практике многие из них реализуем. Будь то снижение тарифов ЖКХ, очищение Байкала, решение проблем с благоустройством – мы не уповаем на власть, а действуем, – поделился сторонник партии «Новые люди» Ярослав Бородин.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

В программу Новых людей вошли десятки идей для возможных преобразований в экономике, политическом устройстве и социальной сфере. Манифест прозвучал под музыку Иоганна Штрауса в исполнении симфонического оркестра из 102 инструментов.

Партия «Новые люди» уже проводила нестандартные акции. В июле кандидаты отправились подавать документы в ЦИК на экологически чистом транспорте – велосипедах и самокатах.