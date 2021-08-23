Как отправить вопрос губернатору Свердловской области на «Прямую линию»

Посмотреть трансляцию можно будет по Областному телевидению или Вконтакте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После «Прямой линии», которая прошла 30 июня, президент Владимир Путин поручил губернаторам раз в год проводить с жителями своих регионов аналогичные мероприятия. И вот, уже 6 сентября, в Свердловской области состоится первая «Прямая линия» с губернатором Евгением Куйвашевым.

- Губернатор в режиме онлайн ответит на вопросы, волнующие жителей Свердловской области, - отмечают в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Состояние медицины, цены на продукты, вопросы благоустройства и дорожного строительства, переход школ на «дистанционку» и вакцинация от коронавируса – сегодня в числе вопросов, с которыми свердловчане обращаются к губернатору в ходе его рабочих поездок по муниципалитетам.

Начнется она в 18.00. Пройдет в эфире Областного телевидение. Кроме того трансляция будет вестись на официальной странице Свердловской области в социальной сети Вконтакте. О том как она проходит вы сможете узнать и на сайте «Комсомольской правды».

ГДЕ ПРИНИМАЮТ ВОПРОСЫ

Отправить вопрос можно уже сейчас. Есть два способа. Во-первых, можно позвонить по бесплатному номеру 8-800-700-21-10 и назвать его оператору.

Второй способ — зайти на сайт куйвашев.рф. Там есть небольшая форма, которую надо заполнить. В частности нужно указать свои ФИО и населенный пункт. А также телефон и электронную почту.

Для самого вопроса есть отдельное поле. Кроме того к вопросу можно загрузить до 30 мегабайт файлов. Это может быть, как текстовой документ .doc, так и материал в формате .pdf, изображения в формате .jpg и .png, аудиофайлы .mp3, mp4. Можно добавить и видео в форматах .mp4 или .mov.