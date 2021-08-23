В помощь маме и папе: в какую секцию отдать ребенка в Екатеринбурге

Фото: Архив КП

Лето подходит к концу. Каникулы заканчиваются. Самое время решить, как не только разнообразить досуг ребенка, но и дать базу для его успешного развития. Дополнительное образование дает ребенку возможность развить творческие способности, приобрести новые знания, умения и навыки. Кем станет ваше чадо? Великим ученым? Выдающимся спортсменом? Гениальным шахматистом? Уже сегодня это зависит от вас. Мы предлагаем вам подборку, какие секции в Екатеринбурге можно рассмотреть в 2021 году.

Выбрать увлечение для ребенка - непростая задача. Мало определиться с направлением. Важно найти развивающий или спортивный центр, где с детьми работают профессионалы своего дела, которые помогут раскрыть, развить и укрепить творческий или спортивный потенциал ребенка. Мы решили упростить задачу и подготовили обзор развивающих и спортивных студий и центров Екатеринбурга 2021.

Ваш ребенок любит активно проводить время? Энергичен, подвижен? Вы хотите укрепить детский растущий организм? Или со временем увидеть дочку или сына на олимпийском пьедестале? Тогда выбираем спорт.

Спортивные секции Екатеринбурга 2021

Клуб каратэ «АРКОС»

Фото: предоставлено Клубом каратэ «АРКОС»

Каратэ - это японское боевое искусство, которое исторически задумывалось как обучение рукопашному бою, предназначавшееся только для самообороны. Но сегодня каратэ - это не только спортивное единоборство, а еще и жизненный путь, в котором человек занимается укреплением своего тела и духа, расширяя пределы своих возможностей. С таким девизом в 1991 году открыл свои двери клуб каратэ «Аркос».

Сейчас клуб насчитывает 9 филиалов, в которых занимаются более 1 500 учеников всех возрастов. Помимо регулярных тренировок спортсмены посещают учебно-тренировочные сборы, проходят аттестационные экзамены и выступают на соревнованиях различного уровня, начиная от районных и заканчивая уровнем страны, где занимают призовые места. Без сомнений, это было бы невозможно без опытных тренеров клуба каратэ «Аркос», которые помогают направить на правильный путь и достигать своих целей не только в спорте, но и в повседневной жизни. Клуб «Аркос» предлагает и вам присоединиться к дружному коллективу, а результат не заставит себя ждать!

Фото: предоставлено Клубом каратэ «АРКОС»

Профессиональный центр подготовки детей по спортивной аэробике «Искорки»

Существует с 2001 года. Воспитанники центра являются неоднократными победителями и призерами соревнований различного уровня: от городских соревнований до международных. Центр ежегодно готовит профессиональных спортсменов в сборную Свердловской области, которые защищают честь на первенствах России, Европы и мира под руководством Федерации Свердловской области по спортивной аэробике.

Фото: предоставлено профессиональным центром подготовки детей по спортивной аэробике «ИСКОРКИ»

С 1 августа открыт новый набор детей в группы 4 - 5 лет, 6 - 8 лет, 9 - 14 лет. Залы центра подготовки детей по спортивной аэробике «Искорки» расположены в различных районах города. Первое пробное занятие бесплатно, работает система оплаты по абонементам. Тренировки проводят опытные тренеры с многолетним стажем, мастера спорта.

Фото: предоставлено профессиональным центром подготовки детей по спортивной аэробике «ИСКОРКИ»

Центр спортивной аэробики «Искорки» приглашает вас, взрослые, открыть вашему ребенку спорт как образ жизни! Приводите ваших детей в команду за здоровьем и красотой, за впечатлениями и достижениями, за новыми друзьями и богатой на события жизнью.

Фото: предоставлено профессиональным центром подготовки детей по спортивной аэробике «ИСКОРКИ»

Международная футбольная школа «Импульс»

Существует с 2011 года. Президент клуба Сергей Петрович Никитин воспитал таких футболистов, как Денис Макаров (ФК «Динамо») и Ильзат Ахметов (ФК ЦСКА). На данный момент филиалы клуба открыты во многих городах России, а также за рубежом, в Австрии и Вене.

Фото: предоставлено ФК Импульс

ФК «Импульс» является единственным детским футбольным клубом в России, который проводит свои тренировки на основе передовых европейских методик. Все упражнения подобраны по возрастным особенностям детей и отвечают их способностям, чтобы ребенок не только развивался, но и получал заряд положительных эмоций.

Тренерский состав два раза в год проходит повышение квалификации у лучших европейских и российских футбольных специалистов: Луи Кулена, Йохана Ван Хертума, Массимо Луккези и Б. Г. Чирвы.

Фото: предоставлено ФК Импульс

В 2021 году ФК «Импульс» занял первое место в Национальном этапе конкурса в номинации «Лучший любительский клуб в области развития массового футбола».

ФК «Импульс» приглашает всех в свою большую футбольную семью и на пробное бесплатное занятие.

Для разностороннего творческого и интеллектуального развития выбираем центры и клубы по интересам. Улучшаем успеваемость в школе.

«Республика полосатов» - это клуб, где дети благодаря уникальному комплексному подбору обучающих программ, охватывающих все сферы деятельности, получают всестороннее и эффективное развитие и обучение. Играя и общаясь, ребята постигают азы социальной жизни, развивают фантазию и выявляют свои способности в коллективной или самостоятельной игровой деятельности. В клубе регулярно проходят праздники и концерты, а также театральные представления с профессиональными актерами и коллективами.

Фото: предоставлено «Республика полосатов»

В своих образовательных и праздничных программах педагоги «Республики полосатов» уделяют огромное внимание развитию творческого начала в ребенке. Как на занятиях, направленных на развитие интеллектуальной сферы, так и благодаря сильному комплексу художественно-эстетического направления: музыке, театру, танцам, различным направлениям художественного творчества. Кроме этого, занимаясь в «Республике полосатов», ребенок может углубиться в такие интересные направления, как шахматы, английский театр, нейройогу, конструирование, и даже стать мастером по керамике. Занятия проходят в небольших группах, чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку. Плюсом станет и удобное расположение в центре города.

Фото: предоставлено «Республика полосатов»

Фото: предоставлено «Республика полосатов»

«Центр скорочтения и красивой речи Ольги Болотовой»

Благодаря специалистам «Центра скорочтения и красивой речи Ольги Болотовой» успеваемость детей в школе растет до 10 раз, а речевая задержка устраняется за несколько занятий.

Специальный курс «Грамотность» по программе Веткиной Н.В. повышает уровень грамотности ребенка в 3-10 раз. Логопед-дефектолог помогает скорректировать и устранить речевую задержку. А курс скорочтения развивает у ребенка интерес и любовь к чтению, благодаря чему стрессовых ситуаций у ребенка становится меньше, а успеваемость в школе растет.

В центре Ольги Болотовой проходят групповые и индивидуальные занятия в удобное время.

Чтобы записаться на пробное занятие или получить полную информацию о «Центре скорочтения и красивой речи Ольги Болотовой», можно перейти на САЙТ центра.

Выбирайте для ребенка занятие по душе. «Комсомолка» желает всем успехов в наступающем учебном году!