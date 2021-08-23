Бесплатными для родителей являются 12680 дополнительных общеобразовательных программ Фото: Алексей БУЛАТОВ

До начала учебного года остается чуть больше недели. За это время родителям нужно не только собрать ребенка к школе, но и подумать о его внеучебной деятельности. И прежде чем записывать дочку или сына на платные занятия, возможно, стоит посмотреть, какие бесплатные секции и кружки есть в Екатеринбурге в 2021 году.

При городском департаменте образования работают бесплатные секции для детей Екатеринбурга, запись начинается с 20 августа и завершается 10 сентября 2021.

Чтобы записать ребенка, родителям необходимо подать заявку. Сделать это можно очно в учреждении дополнительного образования, любом из филиалов центра муниципальных услуг, МФЦ или на портале госуслуг. Набор происходит при наличии свободных мест.

Необходимые документы: паспорт РФ одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка или его паспорт, документ о регистрации ребенка по месту фактического проживания.

– Учреждения дополнительного образования начнут работать в сентябре, но пока не известно в каком формате. В 2020 году из-за пандемии был период, когда учреждения уходили на дистанционный режим работы и проводили видеоуроки, – рассказали в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

Список бесплатных секций и кружков в Екатеринбурге в 2021-2022 году.

Детей в бесплатные секции принимают при наличии свободных мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

Детско-юношеский центр «Контакт»

Где: ул. Стахановская 1/ пр. Орджоникидзе, 10

Тел.: 307-53-29

Возраст: от 5 лет

Занятия: социально-педагогическое, техническое, художественное и физкультурно-спортивное направления.

«Галактика»

Где: ул. Баумана, 31

Тел.: 300-17-91

Возраст: от 2 лет

Занятия: музыкальный фольклор, хореография, восточный танец, вокальная студия, экодизайн, рисование, театральная студия, логоритмика, английский язык, геометрия и программа «Девичий мир».

«Созвездие»

Где: ул. Черноярская, 10а

Контакт: 330-40-89

Возраст: от 5 лет

Бесплатные секции для детей Екатеринбурга в 2021 году организованы в клубах: «Комета» (ул. Электриков, 26), «Атлант» (ул. Стачек, 21), «Визит» (ул. Красных борцов, 23а), «Искра» (ул. Коммунистическая, 8), «Новатор» (ул. Новаторов, 17), «Ракета» (ул. Лукиных, 33), клуб «Радуга» (ул. Избирателей, 42), «Ритм» (ул. Старых большевиков, 82/1), «Ровесник» (ул. Баумана, 7), «Сокол» (ул. Красных командиров, 120), «Темп» (ул. Уральских рабочих, 37), «Тропа» (ул. Фестивальная, 6), «Уральская гвардия» (ул. Даниловская, 46), «Шанс» (пер. Черноморский, 8), «Юность» (ул. Старых большевиков, 75), «Игра» (ул. Машиностроителей, 63) и «Спутник» (ул. Индустрии, 31).

Занятия: хоккей, танцы на льду, современные танцы, физическая подготовка, футбол и мини-футбол, рисование, театральная студия и актерская школа, лего-конструирование, занятия по адаптации и социализации «Речецветик» и «Фоноритмика», декоративно-прикладное творчество, лазертаг, армейская школа, киокусинкай, кикбоксинг, базовая атлетическая подготовка, силовое троеборье, настольный теннис, шашки, фехтование, тхэквондо, занятия по русскому и английскому языкам, компьютерной грамотности, журналистике, кружок мягкой игрушки «Калейдоскоп», туристический кружок, спортивное ориентирование, геологическая студия, основы проектирования, обучение юных блогеров, рисование песком, фотокружок, занятия в отряде активной молодёжи.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

В 2021 году в Кировском районе работает объединение «Социум» с 22 бесплатными секциями для детей Екатеринбурга: «Авангард» (ул. Данилы Зверева, 34), «Альянс» (ул. Новгородцевой, 3-б), «Аякс» (ул. Советская, 20), «Б-6» (ул. Бетонщиков, 6-а), «Буревестник» (ул. Гагарина, 35), «Вымпел» (ул. Боровая, 21, к.1,2), «Грин» (ул. Советская,19 к.3), «Глобус» (ул. Первомайская, 70), «Искра» (ул. Академическая, 11а), «Каравелла» (ул. Февральской революции, 11а), «Надежда» (ул. Мира, 1а), «Орион» (ул. Высоцкого, 10), «Патриот» (ул. Сыромолотова,15/4), «Радуга» (ул. Мира, 42), «Уралец» (ул. Высоцкого, 30), «Этюд» (ул. Новгородцевой, 7б) и «Лидер» (ул. Педагогическая, 20).

Контакт: 347-44-10

Здесь можно заниматься физподготовкой, техническими и естественными науками, социальными предметами и туризмом, изучать иностранный язык. Работают и творческие студии.

– В кружки секции могут дети и подростки от 6 до 18 лет. Для подростков и молодежи в возрасте от 18 до 30 лет - разнообразная спортивно-массовая и культурно-досуговая деятельность по месту жительства, – рассказали в администрации района.

Бюджетные программы реализуются по 6 направлениям Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

В Железнодорожном районе четыре центра открыли бесплатные секции для детей Екатеринбурга в 2021 году. Образовательные программы: социально-педагогические, художественно-эстетические, культурологические, туристско-краеведческие, и военно-патриотические.

Центр детского творчества

Где: ул. Шевченко, 11

Контакт: 388-06-11

Возраст: от 5 лет

Занятия в бесплатных секциях для детей Екатеринбурга в 2021 году проводятся не только на ул. Шевченко, 11,отделения центра есть на улицах: Пехотинцев, 4а, Пехотинцев, 14, Пехотинцев, 15, Гражданская, 6, Акулова, 29а, Софьи Перовской, 111, Мамина-Сибиряка, 30, Восточная, 26, Челюскинцев, 90, проспекте Седова, 28 и переулке Теплоходном, 6.

Занятия: пение, эстрадные танцы, шахматы, игротека, рисование, лего, литературно-художественная мастерская, уроки игры на гитаре, мастерская декора, фольклорное искусство, мода для детей, тико-конструирование, искусство общения, компьютерная графика.

«Рифей»

Где: ул. Пехотинцев, 14 (теплица)

Контакт: 366-04-00

Возраст: от 5 лет

Бесплатные секции для детей в Екатеринбурге в «Рифее» посвящены экологии. Здесь проводят занятия по экологии и рисованию, а также по зоологии (есть зооуголок).

Объединение «Юность»

Где: ул. Техническая, 44а

Контакт: 366-53-40

Возраст: от 5 лет

Занятия: 532 общеобразовательные программы по техническим, художественным, физкультурно-спортивным, естественно-научным, туристско-краеведческим, социально-гуманитарным направлениям.

В объединение «Юность» входят бесплатные секции для детей в Екатеринбурге в клубах: «Восход»на улице Технической, 81, «Искра» на Технической, 53, «Романтик» на Крупской, 6, «Сталкер» на Билимбаевской, 34/1, «Старт» на Билимбаевской, 34/3, «Юность» на проспекте Седова, 56, Центр молодежных инициатив, на Технической, 44а, «Зал борьбы» на Мельковской, 2д, «Огонек» на Мельковской, 11, «Солидарность» на Шевченко, 35, «Странник» на Шевченко, 33, «Чайка» на Некрасова, 2, «Звездочка» на Подгорной, 6, «Ритм» на Ольховской, 27/2, «Фотон» на Пехотинцев, 12 и «Северка» на Стрелочников, 4А

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Центр внешкольной работы «Спектр»

Где: ул. Луначарского, 210а

Контакт: 261-19-65

Возраст: от 6 лет

Бесплатные секции для детей Екатеринбурга в объединении организуют несколько клубов: «Ракета» (ул. Декабристов, 16/18з), «Ровесник» (ул. Декабристов, 45), «Фристайл» (ул. Восточная, 80у), «Свезар» (ул. Машинная, 42, корпус 3).

Занятия: театральная студия, вокал, клуб общения, развивающие игры, клуб атлетической гимнастики, скалолазание, спортивный туризм, краеведение, рисование и живопись, вязание.

Детско-юношеский центр «Калейдоскоп»

Где: ул. Декабристов, 45

Контакт: 251-38-25

Возраст: от 6 лет

В Октябрьском районе Екатеринбурга дети могут посещать бесплатные секции в центре «Калейдоскоп». Сюда входят 10 клубов: «Луч» (ул. Мичурина, 206), «Росток» (ул. Латвийская, 3), «Огонек» (ул. Белоярская, 20), «Факел» (ул. Главная, 13), «Умелец» (ул. Прибалтийская, 52), «Импульс» (ул. Онежская, 9), «Юность» (ул. Мичурина, 171), «Искра» (ул. Есенина, 14), «Орфей (ул. Цвиллинга, 53), «Орленок» (ул. С. Белых, 10).

Занятия: декоративно-прикладное творчество, изобразительное творчество, вокал, хореография, театрально-игровой досуг, изучение спортивного единоборства.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Где: ул. Добролюбова, 2

Контакт: 376-40-90

Возраст: от 6 лет

В районе Екатеринбурга работает детско-юношеский центр, где можно получить дополнительное образование в бесплатных секциях для детей в 2021 и 2022 году. Он объединяет 23 клуба: «Аксон» (ул. Пушкина, 9а), «Хобби» (ул. 8 Марта, 57), «Фристайл» (ул. Краснолесья, 16б), «Тимуровец» (ул. Академика Бардина, 19), «Спартаковец» (ул. Цвиллинга, 18), «Созвездие» (ул. Амундсена, 131), «Салют» (ул. Чапаева, 55), «Родник» (ул. Попова, 24), «Ритм» (ул. Воеводина, 4б), «Огонек» (ул. Фрунзе, 64), «Надежда» (ул. Постовского 16), «Льдинка» (ул. Академика Бардина, 39а), «Космодром» (ул. Фрунзе, 91), «Ключ» (ул. Постовского, 16а), «Искорка» (проезд Решетникова, 3), «Искатель» (ул. Амундсена, 56), «Дружба» (ул. Амундсена, 61), «Диалог» (ул. Шейнкмана, 134а), «Гелиос» (ул. Академика Бардина, 19), «Витязь» (ул. Начдива Онуфриева, 24/2), «Атлант» (ул. Декабристов, 85), «Арена детства» (ул. 8 Марта, 25) и «Алый парус» (ул. Малышева, 27а).

Занятия: современный танец, общая физическая подготовка, хор для мальчиков, брейк-данс, кудо, айкидо, карате, тайский бокс, аэробика, футбол, рукоделие, вязание крючком, изостудия, театральная студия, мультистудия, фотостудия, клуб разговорного английского, спортивные бальные танцы, студия «Юный железнодорожник», хоккей, экология, студия авторской песни, клуб интернациональной дружбы, военно-патриотические уроки, клуб свободного общения и волонтерский отряд.

Можно заниматься компьютерными науками и даже стать блогером Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН

«Вариант»

Где: 367-46-25

Контакт: ул. Металлургов, 46

Возраст: от 6 лет

Бесплатные секции для детей Екатеринбурга в Верх-Исетском районе открыты в 11 клубах детско-юношеского центра «Вариант»: «Эдельвейс» (ул. Белореченская, 3б), «Фантазия» (ул. Заводская, 46), «Надежда» (ул. Белореченская, 34/1), «Боец» (ул. Красноуральская, 2б), «Орфей» (ул. Викулова, 43/2), «Олимп» (ул. Папанина, 5), «Саланг» (ул. Московская, 80а), «Профи» (ул. Юмашева, 16), «Домовенок» (Поселок Медный, 9а) и «Социально-психологическая служба» (ул. Токарей, 54/2).

Занятия: клуб общения, самбо, армейский рукопашный бой, школа безопасности, живопись, гео-экологический туризм, вокальная студия, изостудия, КВН, игротека, секция «Юный железнодорожник», отряд «Юные инспекторы движения», дизайн, лепка, кукольный театр, шахматы, танцы, хор народной песни, бисерное рукоделие, театр моды.

ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН

«Химмашевец»

Где: ул. Грибоедова,11а; Черняховского, 39; Дагестанская, 34; Профсоюзная, 14,

Контакт: 258-24-70

Возраст: от 3 лет

Бесплатные секции для детей Екатеринбурга организованы во дворце «Химмашевец» – это танцы, вокал, рисование, театральная студия, спортивные бальные танцы, развитие речи, математика, настольный теннис.

Дом детского творчества «Радуга»

Где: ул. Титова, 34; Агрономическая, 29; Авиационная, 69; переулок Тбилисский, 3 и 5,

Контакт: 297-15-70, 297-16-33

Возраст: от 5 лет

Дом детского творчества организовал бесплатные секции для детей Екатеринбурга в Чкаловском районе по авиамоделированию, робототехнике, шахматам, общей физической подготовке, дзюдо, радиопеленгации, фитнесу, легкой атлетике, рисованию, танцам, декоративно-прикладному творчеству, рукоделию, вокалу, хореографии и игре на гитаре. Также работают бумажная мастерская, театральная студия и школа моделей.

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